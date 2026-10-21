Nhận định Club Brugge KV vs Lens: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa? Club Brugge KV đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Lens trên sân Jan Breydel Stadium lúc 02:00 ngày 22/10/2026.

Club Brugge KV bước vào trận đấu với Lens bằng mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 22/10/2026 trên sân Jan Breydel Stadium, nơi đội chủ nhà muốn tiếp tục đà hưng phấn trước một đối thủ có phong độ không đồng đều.

Club Brugge KV mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng nhất của Club Brugge KV. Đội chủ nhà thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở bất kỳ trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định và niềm tin đang hiện rõ trong tập thể.

Trên sân nhà, mạch thắng ấy là lợi thế tinh thần đáng kể. Một đội bóng quen với cảm giác chiến thắng thường tự tin hơn khi kiểm soát nhịp độ trận đấu và xử lý các tình huống áp lực.

Lens có phong độ chập chờn

Ở chiều ngược lại, Lens có chuỗi kết quả thiếu đều đặn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, một tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách.

Tuy nhiên, các trận thua xen kẽ cho thấy Lens chưa giữ được sự bền bỉ qua nhiều trận liên tiếp. Đây là điểm mà Club Brugge KV có thể tìm cách khai thác nếu duy trì được sự chắc chắn của mình.

Hai đội đứng sát nhau trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ. Club Brugge KV đang xếp hạng 20 với 3 điểm, còn Lens đứng ngay sau ở hạng 21, cũng với 3 điểm. Hai đội có số điểm bằng nhau và chỉ cách nhau một bậc.

Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Mỗi bên đều muốn tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Club Brugge KV là biến phong độ thành hiệu quả cụ thể, khi họ có lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn. Với Lens, thử thách là giữ sự tập trung trong cả trận để không rơi vào chuỗi kết quả thất thường như những gì đã xảy ra gần đây.

Nhìn chung, Club Brugge KV nhỉnh hơn về phong độ và có lợi thế sân nhà, nên được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng cho thấy Lens hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà nếu giữ được sự ổn định.

Club Brugge KV 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất T B T T B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 +5 7 H T T … 8 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T 9 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T … 19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 B T B 20 Club Brugge KV 2 1 0 1 0 3 T B 21 Lens 2 1 0 1 -1 3 B T 22 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B … 24 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Club Brugge KV ✚ J. Ordonez (Foot Injury) ✚ J. Ordonez (Foot Injury) Lens ✚ M. Diarra (Off the roster) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ J. Gradit (Muscle Injury) ✚ I. Jourdren (Off the roster) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ M. Diarra (Off the roster) ✚ I. Ganiou (Knee Injury)