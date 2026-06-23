Thể thao Nhận định Colombia vs CHDC Congo: Luis Diaz cùng hàng công 2,29 bàn/trận tạo sức ép Colombia vs CHDC Congo diễn ra lúc 9h00 ngày 24/6 tại bảng K World Cup 2026, nơi các con số đang ủng hộ đại diện Nam Mỹ trong cuộc đua giành vé sớm.

Colombia vs CHDC Congo đá khi nào, xem ở đâu?

Nội dung Thông tin Thời gian 9h00 ngày 24/6/2026 Địa điểm Guadalajara Stadium/Estadio Akron Thành phố Guadalajara, Mexico Giải đấu Bảng K World Cup 2026 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6 Nền tảng xem online VTVgo

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Nhận định Colombia vs CHDC Congo

Colombia đang có vị thế tốt nhất bảng K sau lượt trận mở màn. Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan giúp đội bóng Nam Mỹ có 3 điểm, đồng thời tạo ra lợi thế rõ rệt trước cuộc gặp CHDC Congo.

Các chỉ số tấn công của Colombia đang khá tích cực. Trong 7 trận gần nhất, họ ghi 16 bàn, trung bình 2,29 bàn/trận. Riêng 3 trận gần đây, Colombia có 9 pha lập công trước Uzbekistan, Jordan và Costa Rica.

Trận thắng Uzbekistan cũng cho thấy khả năng tạo cơ hội tốt của Colombia. Đại diện Nam Mỹ tung ra 15 cú sút, tạo 9 cơ hội và duy trì sức ép đủ lớn để kết liễu trận đấu sau khi từng bị gỡ hòa.

Luis Diaz là điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công. Tốc độ, khả năng đi bóng một đối một và sự linh hoạt của cầu thủ này giúp Colombia có nhiều phương án tấn công từ biên trái. Khi Diaz kéo được hậu vệ đối phương ra khỏi vị trí, James Rodriguez và Luis Suarez có thêm khoảng trống để xử lý.

CHDC Congo lại gây chú ý bằng sự chắc chắn. Trận hòa Bồ Đào Nha 1-1 ở lượt đầu tiên cho thấy đội bóng châu Phi có khả năng chịu áp lực tốt. Họ thủng lưới sớm, nhưng không rơi vào thế vỡ trận.

Về dữ liệu phòng ngự, CHDC Congo có nền tảng không tệ. Đội bóng này chỉ nhận 11 bàn thua trong 17 trận gần nhất, trung bình 0,65 bàn/trận. Họ cũng giữ sạch lưới 10 trận, một thống kê cho thấy hệ thống phòng ngự hoạt động khá ổn định.

Tuy nhiên, Colombia khác với Bồ Đào Nha ở cách tạo đột biến. Đại diện Nam Mỹ có thể đẩy bóng nhanh ra hai cánh, dùng tốc độ của Diaz và Arias để kéo giãn hàng thủ. Khi CHDC Congo phải dịch chuyển ngang liên tục, khoảng trống trước vòng cấm có thể mở ra cho James Rodriguez.

CHDC Congo vẫn có vũ khí phản công. Yoane Wissa ghi bàn trước Bồ Đào Nha, còn Cedric Bakambu có kinh nghiệm trong những pha di chuyển sau lưng trung vệ. Nếu Colombia để mất bóng ở tuyến giữa, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tạo sóng gió.

Dù vậy, xét tổng thể, Colombia đang có nhiều chỉ số tốt hơn ở thời điểm bước vào trận đấu. Họ có lợi thế điểm số, hàng công vào phom và nhiều ngôi sao đủ sức giải quyết trận đấu bằng khoảnh khắc cá nhân.

Thống kê bàn thắng Colombia vs CHDC Congo

Chỉ số Colombia CHDC Congo Số trận thống kê gần nhất 7 17 Bàn thắng 16 24 Trung bình bàn thắng 2,29 bàn/trận 1,41 bàn/trận Số trận ghi bàn 6/7 15/17 Bàn thua 9 11 Trung bình bàn thua 1,29 bàn/trận 0,65 bàn/trận Sạch lưới 2 trận 10 trận

Colombia có hiệu suất ghi bàn cao hơn, nhưng CHDC Congo phòng ngự tốt hơn. Vì vậy, trận đấu có cơ sở xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội, song không dễ biến thành màn rượt đuổi quá lớn.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Phong độ Colombia vs CHDC Congo

Colombia thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ đánh bại Uzbekistan 3-1, Jordan 2-0 và Costa Rica 3-1, xen giữa là các thất bại trước Pháp và Croatia.

CHDC Congo thắng 1, hòa 2, thua 2. Trận hòa Bồ Đào Nha 1-1 là kết quả nổi bật nhất, giúp đội bóng châu Phi giữ nguyên hy vọng cạnh tranh vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu Colombia vs CHDC Congo

Đây là lần đầu Colombia và CHDC Congo gặp nhau tại World Cup. Hai đội không có nhiều dữ liệu đối đầu ở cấp độ đội tuyển, nên phong độ hiện tại và cách nhập cuộc sẽ giữ vai trò rất quan trọng.

Đội hình dự kiến Colombia vs CHDC Congo

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Luis Suarez.

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Kayembe, Mukau; Wissa, Bakambu.

Dự đoán tỷ số Colombia vs CHDC Congo

Dữ liệu đang nghiêng về Colombia ở khả năng ghi bàn và tạo sức ép. CHDC Congo có hàng thủ chắc, nhưng việc chống đỡ liên tục trước Luis Diaz, James Rodriguez và Jhon Arias là nhiệm vụ không đơn giản.

Dự đoán tỷ số: Colombia 2-1 CHDC Congo.