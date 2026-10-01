Nhận định Columbus Crew vs Charlotte: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5, 46 điểm, và sẽ làm khách của Columbus Crew lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Charlotte đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Họ đứng hạng 5 với 46 điểm và bước vào trận gặp Columbus Crew với phong độ ổn định cùng lợi thế đối đầu rõ rệt. Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 15/10/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Charlotte giữ nhịp tốt trong nhóm đầu

Vị trí thứ 5 với 46 điểm cho thấy Charlotte đang có mùa giải vững vàng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, trong đó họ thắng ở trận mới nhất.

Chuỗi kết quả này cho thấy Charlotte biết cách duy trì sự cân bằng. Họ không thắng liên tục, nhưng mỗi lần vấp ngã đều nhanh chóng lấy lại điểm số.

Columbus Crew cần phản ứng sau trận thua gần nhất

Columbus Crew hiện đứng hạng 13 với 29 điểm, kém Charlotte 8 bậc và 17 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà không tệ như vị trí của họ. Trong 5 trận gần nhất, Columbus Crew thắng 3 trận và thua 2 trận, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, họ vừa thua ở trận mới nhất, nên cần tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về Charlotte

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Charlotte thắng 3 trận, Columbus Crew thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng hẳn về phía đội khách.

Đây là lợi thế tâm lý đáng kể với Charlotte. Ngược lại, Columbus Crew có thêm động lực để phá thế bất lợi ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hoàn cảnh đối lập cạnh nhau. Charlotte muốn giữ nhịp để không bị bỏ lại trong nhóm đầu bảng. Columbus Crew đang tìm cách tận dụng chuỗi ba trận thắng liên tiếp trước đó để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Charlotte mang theo phong độ ổn định cùng thành tích đối đầu thuận lợi, nên họ nhỉnh hơn về mặt dữ liệu. Tuy vậy, Columbus Crew vẫn có những phẩm chất cần thiết để gây khó khăn, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Nhận định

Xét tổng thể phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu, Charlotte là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Columbus Crew chưa thể bị xem nhẹ vì đội từng có chuỗi ba trận thắng liên tiếp gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 1 thắng 1 hòa Charlotte · 3 thắng Charlotte 3 - 1 Columbus Crew CHA Charlotte 3 - 2 Columbus Crew CHA Columbus Crew 4 - 2 Charlotte CC Columbus Crew 1 - 1 Charlotte Hòa Charlotte 2 - 0 Columbus Crew CHA

Columbus Crew 5 trận gần nhất B T T T B 28 Trận 8-5-15 T-H-B 41 Ghi (TB 1.5) 46 Thủng lưới Charlotte 5 trận gần nhất T B T H T 28 Trận 13-7-8 T-H-B 50 Ghi (TB 1.8) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 28 19 6 3 +37 63 T T T H B 2 Inter Miami 28 13 10 5 +18 49 T B H H H 3 Chicago Fire 28 14 6 8 +11 48 T T T B B 4 New England Revolution 28 14 4 10 +6 46 B B T T T 5 Charlotte 28 13 7 8 +10 46 T B T H T 6 Philadelphia Union 28 12 6 10 +11 42 T T T T T … 12 DC United 27 6 12 9 -12 30 B H B H T 13 Columbus Crew 28 8 5 15 -5 29 B T T B B 14 Atlanta United FC 28 7 6 15 -15 27 B H T H B …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) Charlotte ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury) ✚ N. Berchimas (Foot Injury) ✚ A. Goodwin (Foot Injury) ✚ A. John (Upper-Body Injury)