Nhận định Columbus Crew vs DC United: Điểm tựa từ phong độ cao Columbus Crew đang duy trì phong độ cao, thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. DC United đến sân ScottsMiracle-Gro Field lúc 01:00 ngày 01/11/2026.

Columbus Crew bước vào trận gặp DC United với phong độ cao: thắng 4, hòa 1 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Ở chiều ngược lại, DC United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua 4 trận liên tiếp gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 01/11/2026 tại ScottsMiracle-Gro Field.

Columbus Crew giữ vững mạch phong độ

Chuỗi 5 trận gần nhất của Columbus Crew gồm 4 trận thắng và 1 trận hòa. Đội bóng thắng ở hai trận mới nhất, trước đó có một trận hòa và hai trận thắng, cho thấy sự ổn định đáng kể trong giai đoạn này.

Việc không để thua trong cả chuỗi 5 trận là nền tảng tâm lý quan trọng. Columbus Crew có thể tiếp cận trận đấu với sự tự tin và duy trì nhịp độ đã giúp họ gặt hái kết quả tích cực.

DC United tìm cách thoát khỏi chuỗi thua

Phong độ của DC United đang đi ngược hướng. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 4 trận, cả 4 lần thất bại đều là những trận mới nhất, và chỉ thắng 1 trận ở thời điểm xa nhất của chuỗi.

Chuỗi thua liên tiếp khiến DC United chịu áp lực lớn khi làm khách. Đội bóng cần sớm tìm lại sự chắc chắn để không tiếp tục rơi vào vòng xoáy kết quả xấu.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Columbus Crew

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Columbus Crew thắng 2, hòa 2 và thua 1. Lợi thế của đội này không quá lớn, bởi hai bên cũng từng chia điểm 2 lần và DC United từng giành chiến thắng một lần.

Dù vậy, khi đặt cạnh phong độ hiện tại, xu hướng đối đầu vẫn củng cố thêm lợi thế tinh thần cho Columbus Crew.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Columbus Crew đang đứng hạng 9 với 41 điểm, còn DC United xếp hạng 13 với 33 điểm. Hai đội cách nhau 4 bậc và 8 điểm, phản ánh khá rõ sự chênh lệch về chất lượng ở thời điểm hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đà thăng hoa, Columbus Crew có nhiều lý do để kỳ vọng vào một trận đấu thuận lợi. Việc giữ được sự ổn định và kiểm soát nhịp độ sẽ là chìa khóa để đội tiếp tục chuỗi bất bại.

Trong khi đó, DC United cần một khởi đầu tập trung để tránh sớm bị dẫn bàn. Nếu muốn chấm dứt chuỗi thua, đội khách phải cải thiện sự chắc chắn trong thế trận và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi.

Nhìn chung, phong độ, thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng đều nghiêng về Columbus Crew. Đội bóng này được đánh giá là bên có lợi thế hơn trước DC United.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 2 thắng 2 hòa DC United · 1 thắng DC United 2 - 1 Columbus Crew DU Columbus Crew 2 - 1 DC United CC DC United 1 - 2 Columbus Crew CC DC United 2 - 2 Columbus Crew Hòa Columbus Crew 1 - 1 DC United Hòa

Columbus Crew 5 trận gần nhất T T H T T 32 Trận 12-5-15 T-H-B 52 Ghi (TB 1.6) 49 Thủng lưới DC United 5 trận gần nhất B B B B T 32 Trận 7-12-13 T-H-B 39 Ghi (TB 1.2) 57 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T … 8 FC Cincinnati 32 11 10 11 -7 43 H T T B B 9 Columbus Crew 32 12 5 15 +3 41 T T T T B 10 New York Red Bulls 32 11 6 15 -16 39 B T B B T … 12 New York City FC 32 9 11 12 +3 38 T H H B B 13 DC United 32 7 12 13 -18 33 B B B B T 14 Atlanta United FC 32 8 6 18 -16 30 B B B T B …

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ E. Bailly (Leg Injury) ✚ R. Camacho (Chest Injury) ✚ B. Mendez (Thigh Injury) ✚ A. Zaroury (Ankle Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ E. Bailly (Leg Injury) ✚ R. Camacho (Chest Injury) DC United ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ T. Baribo (Hip Injury) ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ G. Segal (Ankle Injury) ✚ L. Munteanu (Leg Injury) ✚ T. Baribo (Hip Injury) ✚ H. Kijima (Leg Injury) ✚ G. Segal (Ankle Injury)