Nhận định Columbus Crew vs Inter Miami: Bản lĩnh sân khách được thử lửa Inter Miami duy trì chuỗi bất bại ấn tượng khi làm khách trước Columbus Crew trên sân ScottsMiracle-Gro Field, sẵn sàng đối mặt thử thách vào ngày 28/09.

Inter Miami bước vào chuyến hành quân đến sân vận động ScottsMiracle-Gro Field với sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể cùng sự ổn định về mặt kết cấu lối chơi. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:00 ngày 28/09 hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài căng thẳng khi chủ nhà Columbus Crew nỗ lực tạo nên bất ngờ.

Sự đối lập về phong độ thi đấu

Đội khách Inter Miami đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp không thua. Sau chuỗi 4 trận hòa thể hiện sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự và phân bổ nhịp độ, đội bóng đã nhanh chóng tìm lại cảm giác trọn vẹn niềm vui bằng 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn, đặc biệt trong những chuyến rời xa sân nhà, đang biến họ thành một tập thể vô cùng khó bị đánh bại.

Ngược lại, Columbus Crew lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ sân ScottsMiracle-Gro Field chỉ có được 2 chiến thắng nhưng đã phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận đấu gần đây, trong đó trận gần nhất khép lại với một kết quả thua cuộc. Lối chơi của đội chủ nhà bộc lộ nhiều lỗ hổng trong việc duy trì áp lực cũng như sự tập trung cần thiết ở những thời điểm then chốt.

Ưu thế từ những lần đối đầu trực tiếp

Lịch sử những lần chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội khách. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, Inter Miami chiếm ưu thế lớn với 3 chiến thắng, trong khi Columbus Crew chỉ giành được đúng 1 lần thắng và hai đội chia điểm 1 lần.

Thành tích áp đảo này tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Inter Miami trong việc triển khai ý đồ chiến thuật. Với sự ổn định sẵn có cùng ưu thế đối đầu, đội khách hoàn toàn có đủ cơ sở để áp đặt nhịp độ trận đấu, trong khi Columbus Crew cần phải nâng cao đáng kể khả năng phòng ngự nếu muốn giành điểm trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Columbus Crew · 1 thắng 1 hòa Inter Miami · 3 thắng Inter Miami 2 - 2 Columbus Crew Hòa Inter Miami 5 - 1 Columbus Crew IM Columbus Crew 0 - 1 Inter Miami IM Columbus Crew 2 - 3 Inter Miami IM Columbus Crew 3 - 2 Inter Miami CC

Columbus Crew 5 trận gần nhất T T B B T 26 Trận 7-5-14 T-H-B 37 Ghi (TB 1.4) 42 Thủng lưới Inter Miami 5 trận gần nhất H T H H H 26 Trận 12-10-4 T-H-B 63 Ghi (TB 2.4) 48 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Columbus Crew ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) ✚ N. Hagen (International duty) ✚ S. Moreira (International duty) ✚ G. Tapia (International duty) ✚ S. Bangoura (Ankle Injury) ✚ R. Camacho (Foot Injury) ✚ L. Giaccone (Injury) ✚ W. Abou Ali (Knee Injury) Inter Miami ✚ T. Allende (Knee Injury) ✚ G. Berterame (International duty) ✚ F. Caicedo (International duty) ✚ L. Delinois (International duty) ✚ I. Fray (Injury) ✚ M. Galarza (International duty) ✚ T. Segovia (Muscle Injury) ✚ M. Silvetti (Injury)