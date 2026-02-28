Nhận định Como vs Lecce - Serie A Como đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu khi tiếp đón một Lecce đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng tại Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Cuộc đối đầu giữa Como và Lecce tại vòng đấu Serie A tới đây chứng kiến sự tương phản rõ rệt về vị thế giữa hai câu lạc bộ. Trong khi đội chủ nhà Como đang bay cao ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, Lecce lại đang chìm sâu trong khủng hoảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng trực tiếp.

Thông tin trận đấu và vị trí bảng xếp hạng

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 21:00 ngày 28/02/2026 trên sân vận động Stadio Giuseppe Sinigaglia. Hiện tại, Como đang sở hữu 45 điểm sau 26 trận, kém nhóm top 4 không xa. Ngược lại, Lecce đứng thứ 18 với vỏn vẹn 24 điểm, nằm trong nhóm cầm đèn đỏ và đang chịu áp lực nặng nề để tìm kiếm điểm số trụ hạng.

Phong độ hiện tại của hai đội

Como đang thể hiện sự ổn định ấn tượng dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Điểm tựa lớn nhất của Como chính là hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn, khi họ chỉ để thủng lưới trung bình 0.7 bàn mỗi trận từ đầu mùa.

Phía bên kia chiến tuyến, Lecce có phong độ phập phù với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây. Hiệu suất tấn công là vấn đề nan giải của đội khách khi họ chỉ ghi được trung bình 0.7 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới tới 1.3 bàn/trận.

Lịch sử đối đầu ưu thế cho chủ nhà

Thống kê từ quá khứ đang ủng hộ hoàn toàn đội bóng chủ sân Giuseppe Sinigaglia. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Como đã giành được 3 trận thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Lecce. Đáng chú ý là trong hai lần gặp nhau gần nhất vào năm 2025, Como đều đánh bại đối thủ với tỷ số cách biệt 3-0.

27/12/2025: Lecce 0 - 3 Como

19/04/2025: Lecce 0 - 3 Como

31/12/2024: Como 2 - 0 Lecce

14/08/2023: Lecce 1 - 0 Como

05/02/2022: Como 1 - 1 Lecce

Tình hình lực lượng và chiến thuật dự kiến

Đội chủ nhà Como

Como sẽ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của J. Addai do chấn thương gân Achilles và M. Baturina vì lý do chấn thương khác. Tuy nhiên, với việc đã giành được 6 chiến thắng trên sân nhà mùa này, họ vẫn được đánh giá là đội làm chủ thế trận.

Đội khách Lecce

Lực lượng của Lecce bị sứt mẻ nghiêm trọng khi cả F. Camarda và K. Gaspar đều vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, khả năng ra sân của M. Berisha vẫn còn đang bỏ ngỏ, điều này khiến huấn luyện viên của đội khách gặp khó khăn trong việc bố trí đội hình tối ưu nhất để đối phó với sức mạnh của chủ nhà.

Nhận định chuyên gia

Với sự chênh lệch về phong độ lẫn chất lượng đội hình, Como được đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao hơn với tỷ lệ 45%. Khả năng một trận hòa cũng được dự báo ở mức 45%, trong khi cơ hội tạo bất ngờ của Lecce chỉ là 10%. Đây có thể là một trận đấu chặt chẽ khi cả hai đội đều có xu hướng chơi thận trọng, đặc biệt là Lecce trong nỗ lực tìm kiếm dù chỉ 1 điểm để thoát khỏi nhóm xuống hạng.