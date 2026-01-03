Nhận định Cremonese vs AC Milan - Serie A: Thử thách tại Stadio Giovanni Zini AC Milan nỗ lực củng cố vị trí nhì bảng trong chuyến làm khách trước Cremonese lúc 18h30 ngày 01/03/2026, dù lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ đội chủ nhà.

Vào lúc 18h30 ngày 01/03/2026, AC Milan sẽ có chuyến hành quân tới sân Stadio Giovanni Zini của Cremonese trong khuôn khổ vòng đấu Serie A. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai đầu đối nghịch của bảng xếp hạng, tạo nên một cuộc đối đầu không cân sức nhưng ẩn chứa nhiều bất ngờ dựa trên những thống kê lịch sử gần đây.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng Serie A

AC Milan hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 2 với 54 điểm sau 26 vòng đấu. Đội bóng áo sọc đỏ đen đang thể hiện sức mạnh đáng nể với tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, Cremonese đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng khi đứng thứ 17 với 24 điểm, chỉ vừa đủ để duy trì khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) AC Milan 2 54 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Cremonese 17 24 Hòa 1, Thua 4

Phân tích phong độ và hiệu suất thi đấu

Phong độ của AC Milan trong 5 trận gần nhất khá ổn định. Điểm tựa của Rossoneri nằm ở hàng công hiệu quả với trung bình 1,6 bàn mỗi trận (tổng 41 bàn) và hàng thủ chắc chắn khi chỉ lọt lưới 0,8 bàn/trận. Đặc biệt, Milan chưa phải nhận thất bại nào trên sân khách mùa này, một con số ấn tượng cho thấy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch.

Phía bên kia chiến tuyến, Cremonese đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không giành được chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất. Hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà khá khiêm tốn với 0,8 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới trung bình 1,4 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, việc giành được 6 trận hòa trên sân nhà mùa này cho thấy Cremonese không phải là đối thủ dễ bị khuất phục tại Giovanni Zini.

Lịch sử đối đầu: Cái dớp khó giải của AC Milan

Đáng chú ý, dù chênh lệch về vị thế, AC Milan lại thường xuyên gặp khó khăn khi đối đầu với Cremonese trong những mùa giải gần đây. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, Milan không giành được chiến thắng nào, bao gồm 2 trận hòa và 1 trận thua bất ngờ với tỷ số 1-2 ngay tại San Siro vào tháng 8 năm 2025. Yếu tố tâm lý này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà trong nỗ lực giành điểm.

Tình hình lực lượng và dự báo chiến thuật

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự. Cremonese sẽ thiếu vắng F. Baschirotto và F. Moumbagna vì chấn thương cơ, cùng với sự vắng mặt của M. Collocolo. Những khoảng trống này sẽ đặt ra bài toán khó cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà trước sức ép từ đối phương.

Bên phía AC Milan, đội bóng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo S. Gimenez do chấn thương mắt cá và tiền vệ R. Loftus-Cheek do gãy xương hàm. Khả năng ra sân của trung vệ M. Gabbia vẫn còn bỏ ngỏ vì vấn đề cơ bắp. Dưới đây là danh sách vắng mặt chi tiết:

Cremonese

F. Baschirotto: Chấn thương cơ (Vắng mặt)

M. Collocolo: Chấn thương (Vắng mặt)

F. Moumbagna: Chấn thương cơ (Vắng mặt)

AC Milan

S. Gimenez: Chấn thương mắt cá (Vắng mặt)

R. Loftus-Cheek: Gãy xương hàm (Vắng mặt)

M. Gabbia: Chấn thương cơ (Bỏ ngỏ khả năng ra sân)

Dựa trên các chỉ số thống kê, AC Milan được đánh giá cao hơn với tỷ lệ dự đoán thắng hoặc hòa lên tới 90%. Tuy nhiên, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa được đánh giá ở mức 45%, ngang bằng với tỷ lệ thắng của đội khách, phản ánh sự thận trọng trước một Cremonese luôn chơi cực kỳ khó chịu trên sân nhà.