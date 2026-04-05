Nhận định Cremonese vs Bologna - Serie A: Nỗ lực trụ hạng và thử thách tại Stadio Giovanni Zini Bologna hành quân đến sân của Cremonese với mục tiêu củng cố vị trí trong top 10, trong khi đội chủ nhà đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Trận đối đầu giữa Cremonese và Bologna tại vòng đấu này của Serie A diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng. Cuộc chạm trán tại Stadio Giovanni Zini lúc 20:00 ngày 05/04/2026 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho Cremonese trong nỗ lực thoát xa khỏi nhóm nguy hiểm.

Vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng

Dưới đây là vị trí và thông số cơ bản của hai đội trước giờ bóng lăn:

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bologna 9 42 Thắng 3, Thua 2 Cremonese 17 27 Thắng 1, Thua 4

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Cremonese (Chủ nhà): Khó khăn bủa vây

Đội chủ nhà đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió khi xếp ở vị trí thứ 17. Với chỉ 6 chiến thắng sau 30 vòng đấu, trong đó có 2 trận thắng trên sân nhà, Cremonese đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở cả hai đầu sân. Hiệu suất ghi bàn khiêm tốn 0,8 bàn/trận không đủ để bù đắp cho hàng thủ để thủng lưới trung bình 1,5 bàn mỗi trận. Phong độ 5 trận gần nhất với 4 thất bại đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Bologna (Khách): Sự ổn định ở giữa bảng

Ngược lại, Bologna đang có một mùa giải tương đối ổn định ở vị trí thứ 9. Đội bóng này đã giành được 12 chiến thắng, đáng chú ý là họ chơi khá tốt trên sân khách với 7 lần ca khúc khải hoàn. Với hiệu số bàn thắng bại dương (38 bàn ghi được và 36 bàn thua), Bologna cho thấy lối chơi cân bằng và khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn so với đối thủ.

Lịch sử đối đầu và xu hướng

Nhìn vào 3 cuộc chạm trán gần nhất, lịch sử đang có phần nghiêng về đội khách nhưng cũng ghi nhận những bất ngờ:

02/12/2025: Bologna 1 - 3 Cremonese

20/05/2023: Cremonese 1 - 5 Bologna

24/01/2023: Bologna 1 - 1 Cremonese

Đáng chú ý, trận lượt đi mùa này Cremonese đã gây bất ngờ khi đánh bại Bologna ngay trên sân khách, đây sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho thầy trò đội chủ nhà trong màn tái đấu này.

Tình hình lực lượng trước trận đấu

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải do bão chấn thương.

Cremonese

F. Moumbagna và J. Vardy: Vắng mặt vì chấn thương cơ.

A. Sanabria: Vắng mặt do chấn thương hông.

M. Collocolo: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Bologna

L. Skorupski: Vắng mặt vì chấn thương cơ.

C. Lykogiannis và J. Odgaard: Nghỉ thi đấu do chấn thương đùi.

B. Dominguez: Chấn thương hông.

T. Dallinga: Chấn thương chưa xác định.

K. Bonifazi: Không trong danh sách thi đấu.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dù phải làm khách và thiếu vắng nhiều trụ cột, Bologna vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lối chơi có bản sắc và vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân sẽ là chìa khóa để đội khách áp đặt lối chơi. Trong khi đó, Cremonese chắc chắn sẽ chọn cách đá lùi sâu, tận dụng các tình huống phản công nhanh hoặc cố định để tìm kiếm bàn thắng.

Dự đoán từ giới chuyên môn cho thấy một trận đấu giằng co với tỷ lệ hòa và thắng cho đội khách là tương đương nhau (45%). Với quyết tâm trụ hạng, Cremonese có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn, nhưng Bologna với đẳng cấp nhỉnh hơn đủ khả năng ra về với ít nhất 1 điểm.

Dự đoán kết quả: Hòa hoặc Bologna thắng.