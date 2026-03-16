Nhận định Cremonese vs Fiorentina - Cuộc chiến sinh tử tại nhóm cuối bảng Serie A Trận đối đầu trực tiếp giữa Cremonese và Fiorentina vào lúc 02h45 ngày 17/3 được coi là trận 'chung kết ngược' của Serie A, nơi một kết quả bất lợi có thể đẩy cả hai vào khủng hoảng sâu sắc.

Sân vận động Stadio Giovanni Zini sẽ là tâm điểm của cuộc chiến trụ hạng Serie A khi Cremonese tiếp đón Fiorentina. Với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm trên bảng xếp hạng, đây không chỉ là một trận đấu bóng đá thông thường mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho cả hai đội bóng đang mấp mé bên bờ vực thẳm.

Vị trí trên bảng xếp hạng: Ranh giới mong manh

Hiện tại, Fiorentina đang đứng ở vị trí thứ 17 với 25 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Ngay phía sau họ là Cremonese ở vị trí thứ 18 với 24 điểm. Một chiến thắng cho đội chủ nhà sẽ giúp họ hoán đổi vị trí và đẩy đối thủ xuống nhóm xuống hạng, trong khi Fiorentina cần 3 điểm để bứt phá khỏi sự đeo bám khó chịu này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Fiorentina 17 25 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Cremonese 18 24 Thắng 0, Hòa 1, Thua 4

Phân tích phong độ: Sự tương phản rõ rệt

Cremonese đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, họ không biết đến mùi chiến thắng khi để thua tới 4 trận và chỉ kiếm được duy nhất 1 trận hòa. Tính rộng hơn từ đầu mùa, đội bóng này chỉ mới giành được 5 chiến thắng sau 28 vòng đấu. Hiệu suất ghi bàn của Cremonese cũng rất thấp với trung bình 0,8 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới trung bình 1,4 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Fiorentina đang có dấu hiệu khởi sắc nhẹ. Trong chuỗi 5 trận gần đây, đội khách đã giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa, chỉ để thua 1 trận. Dù thành tích sân khách của "The Viola" không quá ấn tượng (chỉ thắng 2 trong 14 chuyến đi xa), nhưng sự ổn định trong lối chơi giúp họ nhỉnh hơn so với đội chủ nhà đang khủng hoảng. Fiorentina sở hữu hàng công tốt hơn với 30 bàn thắng từ đầu mùa (trung bình 1,1 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu: Nỗi ám ảnh của Cremonese

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thành Florence. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Fiorentina giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, trong hai chuyến làm khách gần nhất đến sân của Cremonese vào năm 2023, Fiorentina đều ra về với chiến thắng cách biệt 2-0. Tâm lý thi đấu sẽ là rào cản lớn mà Cremonese phải vượt qua nếu muốn giữ lại điểm số trên sân nhà.

04/01/2026: Fiorentina 1 - 0 Cremonese

28/04/2023: Fiorentina 0 - 0 Cremonese

06/04/2023: Cremonese 0 - 2 Fiorentina

12/03/2023: Cremonese 0 - 2 Fiorentina

14/08/2022: Fiorentina 3 - 2 Cremonese

Lực lượng tổn thất cho cả hai bên

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự trước trận đại chiến này. Cremonese sẽ thiếu vắng trụ cột F. Baschirotto do chấn thương cơ và G. Pezzella vì án treo giò (thẻ đỏ). Khả năng ra sân của M. Collocolo và F. Moumbagna vẫn còn bỏ ngỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, Fiorentina cũng không có sự phục vụ của T. Lamptey do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. L. Lezzerini và M. Solomon cũng chắc chắn vắng mặt vì chấn thương cơ. Tiền đạo chủ lực M. Kean hiện đang được theo dõi sát sao và chưa rõ có thể ra sân ngay từ đầu hay không.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Với tính chất quan trọng của một trận đấu trụ hạng, nhiều khả năng cả hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng. Fiorentina với lực lượng và phong độ nhỉnh hơn được dự báo sẽ kiểm soát thế trận, nhưng Cremonese buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn thắng thoát hiểm. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn kém cỏi của cả hai đội gợi ý về một trận đấu có ít bàn thắng (dưới 1,5 bàn mỗi bên).

Các chuyên gia đánh giá khả năng Fiorentina giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa lên tới 90%. Trong khi đó, cơ hội tạo nên bất ngờ của chủ nhà Cremonese chỉ chiếm khoảng 10%.