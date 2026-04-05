Nhận định Cremonese vs Lazio - Serie A Lazio hành quân đến sân Stadio Giovanni Zini với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước một Cremonese đang ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng đầy khó khăn tại Serie A.

Trận đấu giữa Cremonese và Lazio tại vòng 35 Serie A diễn ra trong bối cảnh trái ngược hoàn toàn về mục tiêu của hai đội. Trong khi Lazio đang nỗ lực cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng, đội chủ nhà Cremonese lại đang đứng trước nguy cơ xuống hạng rất cao khi chỉ có được 28 điểm sau 34 vòng đấu.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Lazio hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 48 điểm. Phong độ của đội bóng thủ đô Italia trong 5 trận gần nhất ở mức trung bình với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, hàng thủ của Lazio vẫn duy trì được sự ổn định tương đối khi mới chỉ để lọt lưới 33 bàn kể từ đầu mùa, tương đương tỷ lệ 1.0 bàn/trận.

Ngược lại, Cremonese đang trải qua một mùa giải thảm họa. Đứng thứ 18 với chỉ 6 chiến thắng sau 34 trận, đội chủ nhà đang kém nhóm an toàn một khoảng cách đáng kể. Phong độ của họ trong 5 trận gần nhất rất kém thuyết phục khi chỉ giành được 1 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Hàng phòng ngự chính là điểm yếu chí tử của Cremonese khi đã để thủng lưới tới 51 lần.

Bảng xếp hạng Serie A tạm thời

Đội Vị trí Điểm Phong độ Lazio 10 48 thắng 2, hòa 2, thua 1 Cremonese 18 28 thắng 1, hòa 1, thua 3

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối đội khách. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Lazio giành tới 3 chiến thắng và có 1 trận hòa. Đáng chú ý là những chiến thắng hủy diệt 4-0 vào năm 2020 và 2022, cho thấy sự chênh lệch lớn về trình độ giữa hai câu lạc bộ. Ở trận lượt đi vào tháng 12 năm 2025, Cremonese đã gây bất ngờ khi cầm hòa Lazio 0-0, nhưng kịch bản đó rất khó lặp lại tại Stadio Giovanni Zini.

Cremonese: Ghi trung bình 0.8 bàn/trận, lọt lưới 1.5 bàn/trận. Hiệu số bàn thắng là -25.

Ghi trung bình 0.8 bàn/trận, lọt lưới 1.5 bàn/trận. Hiệu số bàn thắng là -25. Lazio: Ghi trung bình 1.1 bàn/trận, lọt lưới 1.0 bàn/trận. Hiệu số bàn thắng là +4.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về nhân sự, đặc biệt là đội khách Lazio. Đội bóng của huấn luyện viên Marco Baroni sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột quan trọng vì những lý do khác nhau:

Lazio: Thủ thành số một Ivan Provedel vắng mặt vì chấn thương vai. Matteo Cancellieri bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Ngoài ra, các cầu thủ Danilo Cataldi (bẹn), Samuel Gigot (cổ chân) và Mario Gila (chân) đều không thể ra sân.

Thủ thành số một Ivan Provedel vắng mặt vì chấn thương vai. Matteo Cancellieri bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Ngoài ra, các cầu thủ Danilo Cataldi (bẹn), Samuel Gigot (cổ chân) và Mario Gila (chân) đều không thể ra sân. Cremonese: Faris Moumbagna đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu do gặp vấn đề về cơ bắp.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dù phải thi đấu trên sân khách và thiếu vắng nhiều trụ cột, Lazio vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Cremonese chắc chắn sẽ chơi phòng ngự lùi sâu để hy vọng giữ lại ít nhất 1 điểm, nhưng hàng thủ thiếu ổn định của họ sẽ là cơ hội để các chân sút bên phía Lazio khai thác.

Các chuyên gia dự đoán một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi. Lazio có khả năng kiểm soát bóng vượt trội và sẽ kiên trì tìm kiếm sơ hở của đối phương. Một chiến thắng tối thiểu hoặc một kết quả hòa có lợi nghiêng về phía đội khách là kịch bản khả thi nhất.

Dự đoán kết quả: Lazio thắng hoặc hòa.