Nhận định Cremonese vs Pisa - Serie A: Cuộc chiến sinh tử nơi đáy bảng Trận đấu tại Stadio Giovanni Zini vào lúc 20:00 ngày 10/05/2026 chứng kiến màn đọ sức giữa hai đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, nơi mỗi sai lầm đều có thể dẫn đến xuống hạng.

Cremonese tiếp đón Pisa trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua một mùa giải Serie A đầy sóng gió. Khi giải đấu bước vào những vòng cuối, cuộc đối đầu này không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá mà còn là nỗ lực cuối cùng để giành giật hy vọng trụ hạng mong manh cho cả hai phía.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, cả Cremonese và Pisa đều đang chìm sâu ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Khoảng cách về điểm số giữa hai đội là 10 điểm, nhưng cả hai đều có phong độ rất đáng báo động trong thời gian qua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Cremonese 18 28 Hòa 1, Thua 4 Pisa 20 18 Thua 5

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Cremonese: Điểm tựa sân nhà lung lay

Đội chủ nhà Cremonese đang đứng thứ 18 với vỏn vẹn 6 chiến thắng sau 35 trận đã đấu. Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của họ rất thấp, chỉ đạt trung bình 0.8 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ đã để lọt lưới tới 53 bàn. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được duy nhất 1 điểm sau 1 trận hòa và nhận tới 4 thất bại.

Pisa: Khủng hoảng trầm trọng trên sân khách

Tình hình của Pisa thậm chí còn tồi tệ hơn khi họ đứng cuối bảng xếp hạng với 18 điểm. Đội bóng này vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân khách mùa này (0 trận thắng sau 35 vòng đấu nói chung chỉ có 2 trận thắng). Với hiệu số bàn thắng bại âm 38 và hàng thủ để thủng lưới trung bình 1.8 bàn/trận, Pisa đang là ứng cử viên hàng đầu cho suất xuống hạng.

Lịch sử đối đầu và thống kê H2H

Dù đang đứng cuối bảng, Pisa lại có thành tích đối đầu khá tốt trước Cremonese trong những năm gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Pisa chiếm ưu thế rõ rệt:

Pisa giành chiến thắng 3 trận.

Cremonese giành chiến thắng 1 trận.

Hai đội hòa nhau 1 trận.

Trận lượt đi mùa này vào tháng 11/2025, Pisa đã đánh bại Cremonese với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

Tình hình lực lượng

Cremonese vắng mặt nhiều trụ cột

Đội chủ nhà sẽ gặp tổn thất lớn về lực lượng khi có tới 4 cầu thủ không thể ra sân vì chấn thương:

F. Baschirotto: Chấn thương đùi

R. Floriani: Chấn thương cơ

F. Moumbagna: Chấn thương cơ

M. Payero: Vắng mặt do va chạm

Pisa thiếu hụt nhân sự hàng công

Bên phía đội khách, danh sách vắng mặt bao gồm:

D. Denoon: Chấn thương cổ chân

M. Tramoni: Chấn thương cơ

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và tâm lý thi đấu, đây dự kiến sẽ là một trận đấu chặt chẽ với ít bàn thắng do hàng công cả hai đội đều đang hoạt động kém hiệu quả. Mặc dù Cremonese có lợi thế sân nhà, nhưng lịch sử đối đầu đang ủng hộ Pisa.

Các chuyên gia nhận định Pisa có khả năng giành điểm cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng khách thắng hoặc một kết quả hòa chiếm tới 90% cơ hội xảy ra.

Dự đoán: Hòa hoặc Pisa thắng.