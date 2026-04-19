Nhận định Cremonese vs Torino - Serie A Torino hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng khi hành quân đến sân Stadio Giovanni Zini của Cremonese vào lúc 17h30 ngày 19/04/2026.

Trận đối đầu giữa Cremonese và Torino tại sân vận động Stadio Giovanni Zini mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong giai đoạn nước rút của Serie A. Trong khi Cremonese đang nỗ lực tích lũy từng điểm số để thoát khỏi nhóm cuối bảng, Torino lại đặt mục tiêu bứt phá lên nửa trên bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng Serie A

Trước khi bước vào trận đấu này, Torino đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 với 39 điểm. Trong khi đó, chủ nhà Cremonese đứng ở vị trí thứ 17 với 27 điểm, đối mặt với áp lực nặng nề từ cuộc đua trụ hạng.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ gần nhất Torino 12 39 Thắng 3, Thua 2 Cremonese 17 27 Thắng 1, Thua 4

Phân tích phong độ và thống kê đội bóng

Cremonese (Chủ nhà)

Cremonese đang trải qua một mùa giải đầy thử thách. Sau 32 trận đã đấu, đội chủ sân Stadio Giovanni Zini chỉ giành được 6 chiến thắng, hòa 9 và để thua tới 17 trận. Đáng chú ý, thành tích trên sân nhà của họ không mấy ấn tượng với chỉ 2 trận thắng và 6 trận hòa sau 15 lần đón khách.

Khả năng tấn công là bài toán nan giải cho HLV của Cremonese khi họ chỉ ghi trung bình 0,8 bàn mỗi trận. Đồng thời, hàng thủ cũng để lọt lưới trung bình 1,5 bàn mỗi trận, khiến họ gặp khó khăn trong việc bảo toàn kết quả.

Torino (Đội khách)

Phía bên kia chiến tuyến, Torino có phong độ ổn định hơn với 11 chiến thắng sau 32 vòng đấu. Dù phải thi đấu trên sân khách, đội bóng này cũng đã có cho mình 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Hiệu suất ghi bàn của Torino đạt mức 1,2 bàn/trận, cao hơn đáng kể so với chủ nhà, dù hàng phòng ngự của họ cũng đã phải nhận 54 bàn thua kể từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Torino đang chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Cremonese. Kết quả cụ thể như sau:

13/12/2025: Torino 1 - 0 Cremonese

26/07/2025: Torino 4 - 1 Cremonese

27/07/2024: Torino 1 - 2 Cremonese

21/02/2023: Torino 2 - 2 Cremonese

23/12/2022: Torino 0 - 0 Cremonese

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt đáng kể do chấn thương và thẻ phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện.

Cremonese

M. Collocolo: Vắng mặt do chấn thương.

Y. Maleh: Nghỉ thi đấu do thẻ đỏ.

F. Moumbagna: Vắng mặt do chấn thương cơ.

M. Thorsby: Vắng mặt do chấn thương.

J. Vardy: Vắng mặt do chấn thương cơ.

Torino

Z. Aboukhlal: Vắng mặt do chấn thương cơ.

A. Ismajli: Treo giò do nhận đủ số thẻ vàng.

N. Nkounkou: Vắng mặt do chấn thương.

Z. Savva: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

D. Zapata: Vắng mặt do chấn thương đùi.

Dự đoán trận đấu

Dựa trên phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu, Torino được đánh giá cao hơn với khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa trên sân khách. Tỷ lệ dự đoán cho thấy cơ hội thắng của Torino là 45%, ngang bằng với khả năng xảy ra một kết quả hòa, trong khi Cremonese chỉ có 10% cơ hội giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Về số lượng bàn thắng, cả hai đội đều được dự báo sẽ khó tạo ra một cơn mưa bàn thắng, với dự đoán mỗi đội ghi dưới 2,5 bàn. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là cơ hội kép dành cho đội khách: Hòa hoặc Torino thắng.