Thể thao Nhận định Croatia vs Ghana: Modric và Kovacic giải mã khối phòng ngự châu Phi Croatia vs Ghana lúc 04h00 ngày 28/06/2026 là trận đấu có thể định đoạt cục diện bảng L World Cup 2026. Croatia cần bản lĩnh tuyến giữa, còn Ghana đặt niềm tin vào hệ thống phòng ngự đang đạt trạng thái rất cao.

Trận đấu của khu trung tuyến

Croatia luôn mạnh khi kiểm soát được nhịp chơi. Với Luka Modric và Mateo Kovacic, đội bóng áo caro có khả năng giữ bóng, xoay hướng tấn công và giảm áp lực trong những thời điểm đối thủ pressing.

Trước Ghana, khu trung tuyến sẽ là điểm nóng lớn nhất. Nếu Croatia thoát được lớp tranh chấp đầu tiên, họ có thể kéo giãn đội hình Ghana bằng các đường chuyền sang biên cho Perisic hoặc Pasalic. Khi đó, Petar Musa sẽ có thêm bóng trong vòng cấm.

Ghana không cần cầm bóng quá nhiều để tạo nguy hiểm. Thomas Partey là nhân tố quan trọng trong việc thu hồi bóng và phát động phản công. Chỉ cần một pha đoạt bóng ở giữa sân, Kudus hoặc Ernest Nuamah có thể lập tức tăng tốc vào khoảng trống sau lưng hàng thủ Croatia.

Thông tin trận Croatia vs Ghana

Nội dung Thông tin Thời gian 04h00 ngày 28/06/2026 Địa điểm Lincoln Financial Field, Philadelphia Giải đấu World Cup 2026 Bảng đấu Bảng L - Lượt 3 Trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Nhận định lối chơi Croatia

Croatia ghi 31 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 2,58 bàn/trận. Đây là thông số rất tốt với một đội tuyển không còn ở giai đoạn sung mãn nhất về nhân sự.

Khả năng ghi bàn của Croatia đến từ sự đa dạng. Họ có thể phối hợp trung lộ, đưa bóng ra biên hoặc tận dụng kinh nghiệm của các cầu thủ tấn công trong vòng cấm. Modric và Kovacic giúp các pha lên bóng của Croatia có độ mượt, còn Perisic mang lại kinh nghiệm ở những pha xử lý cuối.

Vấn đề của Croatia nằm ở hàng thủ. Đội bóng áo caro đã thủng lưới 10 bàn sau 12 trận. Trước Ghana, họ cần kiểm soát tốt khoảng trống hai bên trung vệ, bởi Kudus và Nuamah có tốc độ để khai thác những khu vực này.

Nhận định lối chơi Ghana

Ghana đang sở hữu hàng thủ thuộc nhóm chắc chắn nhất. Đại diện châu Phi chỉ nhận 1 bàn thua trong 8 trận gần nhất và giữ sạch lưới 7 trận. Đây là nền tảng giúp họ tự tin bước vào trận cầu quyết định.

Cấu trúc phòng ngự của Ghana có thể khiến Croatia gặp nhiều khó khăn. Họ không cần đẩy đội hình quá cao, mà ưu tiên khóa trung lộ, ép Croatia đưa bóng ra biên rồi xử lý các pha tạt bóng.

Ở mặt trận tấn công, Ghana có 17 bàn sau 8 trận gần đây và ghi bàn ở 7/8 trận. Kudus, Jordan Ayew và Ernest Nuamah đều có khả năng tạo ra sự khác biệt nếu nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Kịch bản trận đấu

Hiệp một có thể diễn ra thận trọng. Croatia sẽ cố cầm bóng, nhưng Ghana đủ kiên nhẫn để lùi sâu và chờ sai lầm. Trận đấu nhiều khả năng không bùng nổ quá sớm.

Sau giờ nghỉ, áp lực điểm số sẽ buộc hai đội tăng tốc. Croatia cần bàn thắng để tạo lợi thế, còn Ghana cũng không thể chỉ phòng ngự nếu muốn chắc suất đi tiếp. Khi nhịp độ được đẩy cao, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Dự đoán các chỉ số chính

Croatia có lợi thế ở khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm, nhưng Ghana vượt trội về độ chắc chắn phòng ngự. Vì vậy, tổng bàn thắng hợp lý nằm ở mức vừa phải.

Dự đoán bàn thắng: 2-3 bàn.

Đội hình dự kiến

Croatia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo; Luka Modric, Mateo Kovacic, Martin Baturina; Ivan Perisic, Petar Musa, Mario Pasalic.

Ghana: Benjamin Asare; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Alexander Djiku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Abu Francis, Kamaradini Mamudu; Mohammed Kudus, Jordan Ayew, Ernest Nuamah.

Nhận định tỷ số Croatia vs Ghana

Croatia có nhiều kinh nghiệm hơn ở những trận đấu sống còn. Ghana phòng ngự chắc, nhưng nếu bị kéo vào cuộc đấu kiểm soát bóng kéo dài, họ có thể phải chịu áp lực lớn trong hiệp hai.

Một khoảnh khắc của Modric, Kovacic hoặc Perisic có thể mở ra khác biệt. Ghana đủ sức ghi bàn, nhưng Croatia vẫn sáng cửa thắng hơn.

Dự đoán tỷ số: Croatia 2-1 Ghana.