Nhận định Crystal Palace vs Burnley - Premier League: Quyết đấu tại Selhurst Park Crystal Palace đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Burnley đang khủng hoảng tại vòng đấu này. Với lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội, Đại bàng được đánh giá cao hơn hẳn.

Trận đấu giữa Crystal Palace và Burnley trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 02:30 ngày 12/02/2026 tại sân vận động Selhurst Park. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đang ở những vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng, khi đội chủ nhà đang nỗ lực bứt phá lên nửa trên, còn đội khách đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Crystal Palace hiện đang đứng thứ 13 với 32 điểm sau 25 vòng đấu. Phong độ của đội chủ nhà trong 5 trận gần nhất ở mức trung bình với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Tuy nhiên, tại Selhurst Park, họ luôn là một đối thủ khó chịu khi đã giành được 6 trận hòa và 2 trận thắng kể từ đầu mùa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Crystal Palace 13 32 1 thắng, 2 hòa, 2 thua Burnley 19 15 0 thắng, 3 hòa, 2 thua

Trái ngược với đội chủ nhà, Burnley đang trải qua một mùa giải cực kỳ khó khăn. Đứng vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 15 điểm, thầy trò đội khách đang kém nhóm an toàn một khoảng cách đáng kể. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Burnley không biết đến mùi chiến thắng khi để thua 2 và hòa 3 trận. Đáng báo động hơn, hàng thủ của họ đã để thủng lưới tới 49 bàn sau 25 trận, trung bình 2 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội chủ nhà

Dữ liệu từ những lần chạm trán gần đây cho thấy sự áp đảo của Crystal Palace. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Palace bất bại với 3 chiến thắng liên tiếp gần đây mà không để thủng lưới bàn nào.

04/12/2025: Burnley 0 - 1 Crystal Palace

Burnley 0 - 1 Crystal Palace 24/02/2024: Crystal Palace 3 - 0 Burnley

Crystal Palace 3 - 0 Burnley 04/11/2023: Burnley 0 - 2 Crystal Palace

Burnley 0 - 2 Crystal Palace 26/02/2022: Crystal Palace 1 - 1 Burnley

Crystal Palace 1 - 1 Burnley 20/11/2021: Burnley 3 - 3 Burnley

Tình hình lực lượng: Bài toán nhân sự cho cả hai đội

Cả hai chiến lược gia đều đang phải đối mặt với danh sách bệnh binh khá dài trước thềm trận đấu quan trọng này.

Crystal Palace

J. Devenny, C. Doucoure, J. Mateta: Vắng mặt vì chấn thương cổ chân và đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương cổ chân và đầu gối. E. Nketiah: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương đùi.

Burnley

Z. Amdouni, J. Beyer, J. Cullen, C. Roberts, M. Tresor Ndayishimiye: Đều vắng mặt do các chấn thương khác nhau từ đầu gối, đùi đến gân Achilles.

Đều vắng mặt do các chấn thương khác nhau từ đầu gối, đùi đến gân Achilles. A. Tuanzebe: Đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân Achilles và chưa rõ khả năng thi đấu.

Nhận định chuyên gia và dự đoán chiến thuật

Dựa trên các số liệu thống kê, Crystal Palace sở hữu 45% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng một trận hòa cũng được đánh giá ở mức 45%. Burnley chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo nên bất ngờ ngay tại Selhurst Park.

Với hiệu suất ghi bàn của cả hai đội đều ở mức 1.0 bàn/trận, đây khó có thể là một trận đấu bùng nổ về mặt tỷ số. Palace nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ Burnley để tìm kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại, Burnley có thể sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu nhằm tìm kiếm 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.

Dự đoán kết quả: Crystal Palace thắng hoặc hòa. Trận đấu được kỳ vọng sẽ có ít hơn 2.5 bàn thắng.