Nhận định Crystal Palace vs Everton - Premier League Everton hành quân tới Selhurst Park với lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu áp đảo, trong khi Crystal Palace nỗ lực tìm kiếm điểm số để củng cố vị trí an toàn ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vào lúc 20:00 ngày 10/05/2026, Crystal Palace sẽ có cuộc tiếp đón Everton trên sân vận động Selhurst Park trong khuôn khổ Premier League. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang cần những điểm số quan trọng để hoàn thành mục tiêu trụ hạng và cải thiện vị trí ở nửa giữa bảng xếp hạng khi mùa giải dần trôi về cuối.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Everton hiện đang đứng thứ 10 với 48 điểm, trong khi Crystal Palace xếp ở vị trí thứ 15 với 43 điểm. Khoảng cách 5 điểm phản ánh sự chênh lệch nhẹ về hiệu suất thi đấu của hai đội trong suốt mùa giải. Đáng chú ý, phong độ của cả hai đội trong 5 trận gần nhất là tương đồng khi mỗi bên chỉ giành được 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận) Everton 10 48 1 thắng, 2 hòa, 2 thua Crystal Palace 15 43 1 thắng, 2 hòa, 2 thua

Crystal Palace: Bài toán hàng công trên sân nhà

Tại Selhurst Park mùa này, Crystal Palace cho thấy xu hướng chơi cầm chừng với 8 trận hòa trên tổng số 17 trận sân nhà. Khả năng dứt điểm là vấn đề nan giải đối với đội bóng này khi họ chỉ ghi được trung bình 1.1 bàn mỗi trận. Việc thiếu vắng các trụ cột do chấn thương đang khiến hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Selhurst Park gặp nhiều trắc trở.

Everton: Bản lĩnh khi đi khách

Trái ngược với sự phập phù của đội chủ nhà, Everton tỏ ra khá bản lĩnh trong các chuyến hành quân xa. Họ đã giành được 7 chiến thắng trên sân khách ở mùa giải năm nay. Với hiệu suất ghi bàn ổn định ở mức 1.3 bàn/trận, đội bóng vùng Merseyside được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sóng gió cho hàng thủ đối phương dù thiếu vắng một số gương mặt quan trọng.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Everton

Dữ liệu lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất đang mang lại sự tự tin cực lớn cho đội khách. Everton hoàn toàn bất bại trước Crystal Palace với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Gần nhất, trong trận đấu lượt đi mùa này diễn ra vào tháng 10/2025, Everton đã giành chiến thắng sát sao 2-1.

05/10/2025: Everton 2 - 1 Crystal Palace

16/02/2025: Crystal Palace 1 - 2 Everton

28/09/2024: Everton 2 - 1 Crystal Palace

20/02/2024: Everton 1 - 1 Crystal Palace

18/01/2024: Everton 1 - 0 Crystal Palace

Tình hình lực lượng và chiến thuật dự kiến

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đau đầu với danh sách bệnh binh khá dài. Crystal Palace sẽ không có sự phục vụ của C. Doucoure do chấn thương đầu gối và tiền đạo E. Nketiah gặp vấn đề ở đùi. Khả năng ra sân của E. Guessand và B. Sosa hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, Everton cũng chịu tổn thất lớn khi trung vệ J. Branthwaite vắng mặt vì chấn thương gân kheo. J. Grealish cũng không thể góp mặt do gặp chấn thương ở chân, cùng với sự vắng mặt của I. Gueye.

Nhận định trận đấu

Mặc dù phải làm khách, nhưng với thành tích đối đầu vượt trội và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, Everton được đánh giá có khả năng giành điểm cao hơn. Crystal Palace dù có lợi thế sân nhà nhưng với hàng công thiếu sắc bén và áp lực tâm lý từ những thất bại trước đó, mục tiêu khả dĩ nhất của họ có lẽ là một trận hòa.

Dự đoán từ giới chuyên môn cho thấy cơ hội thắng của Everton và khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa là ngang nhau (45%), trong khi tỷ lệ thắng của Crystal Palace chỉ ở mức thấp (10%).