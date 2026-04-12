Nhận định Crystal Palace vs Newcastle - Vòng 33 Premier League Crystal Palace và Newcastle đối đầu tại Selhurst Park trong nỗ lực bứt phá khỏi nhóm cuối bảng. Newcastle nắm lợi thế đối đầu nhưng cả hai đều chịu tổn thất lực lượng.

Vào lúc 20:00 ngày 12/04/2026, sân vận động Selhurst Park sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Newcastle trong khuôn khổ Premier League. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình vị trí của hai đội ở nửa sau bảng xếp hạng khi khoảng cách giữa họ hiện chỉ là 3 điểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Newcastle đang đứng vị trí thứ 13 với 42 điểm sau 31 trận đấu. Phong độ của "Chích chòe" trong 5 trận gần nhất không thực sự ổn định với 2 chiến thắng và 3 trận thua. Trong khi đó, chủ nhà Crystal Palace xếp ngay sau ở vị trí thứ 14 với 39 điểm. Đội bóng thành London có phong độ 5 trận gần đây là 2 thắng, 1 hòa và 2 thua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Newcastle 13 42 Thắng 2, Thua 3 Crystal Palace 14 39 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phân tích lối chơi Crystal Palace

Đội chủ sân Selhurst Park đã thi đấu 30 trận mùa này, ghi được 33 bàn thắng và để thủng lưới 35 lần. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1.1 bàn/trận cho thấy hàng công của họ không quá sắc sảo. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự tại sân nhà là điểm tựa khi họ chỉ thua 5 trong số 15 trận tại đây.

Phân tích lối chơi Newcastle

Bên kia chiến tuyến, Newcastle sở hữu hàng công mạnh hơn với 44 bàn thắng (trung bình 1.4 bàn/trận) nhưng hàng thủ lại để lọt lưới tới 45 bàn. Thành tích sân khách của Newcastle mùa này khá khiêm tốn khi họ đã để thua 7 trận sau 15 lần hành quân xa nhà.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Newcastle. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Newcastle giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, trong hai chiến thắng gần nhất vào năm 2025 và đầu năm 2026, Newcastle đã ghi tới 7 bàn vào lưới Crystal Palace mà không để thủng lưới bàn nào.

04/01/2026: Newcastle 2 - 0 Crystal Palace

17/04/2025: Newcastle 5 - 0 Crystal Palace

30/11/2024: Crystal Palace 1 - 1 Newcastle

25/04/2024: Crystal Palace 2 - 0 Newcastle

21/10/2023: Newcastle 4 - 0 Crystal Palace

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng cho cả hai

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự khi các trụ cột đồng loạt dính chấn thương.

Crystal Palace

Chủ nhà sẽ thiếu vắng những cái tên quan trọng nhất trên hàng công. C. Doucoure vắng mặt vì chấn thương đầu gối, trong khi J. Mateta cần nghỉ ngơi. Đặc biệt, E. Nketiah vắng mặt vì chấn thương đùi và khả năng ra sân của E. Guessand vẫn còn bỏ ngỏ. Việc thiếu vắng cả Mateta và Nketiah sẽ khiến sức mạnh tấn công của Palace giảm sút đáng kể.

Newcastle

Đội khách cũng chịu tổn thất không kém khi tiền vệ trụ cột Bruno Guimaraes vắng mặt vì chấn thương cơ. Hàng thủ của Newcastle cũng bị sứt mẻ nghiêm trọng khi E. Krafth chấn thương đầu gối, F. Schar chấn thương mắt cá và S. Botman đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương vùng mặt.

Dự đoán chiến thuật và nhận định kết quả

Với việc cả hai đội đều thiếu vắng các trụ cột quan trọng, trận đấu có thể sẽ diễn ra thận trọng hơn thường lệ. Newcastle được đánh giá cao hơn một chút nhờ lịch sử đối đầu thuận lợi và hàng công có hiệu suất tốt hơn. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà của Crystal Palace là yếu tố không thể xem thường.

Dự đoán trận đấu sẽ có ít bàn thắng (dưới 2.5 bàn). Newcastle có khả năng giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa ngay tại Selhurst Park. Các chuyên gia nhận định khả năng thắng của đội khách và một kết quả hòa là ngang nhau (45%), trong khi cơ hội thắng của chủ nhà chỉ là 10%.