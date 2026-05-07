Nhận định Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk - UEFA Europa Conference League Crystal Palace đặt mục tiêu bảo vệ lợi thế dẫn bàn trước Shakhtar Donetsk tại Selhurst Park để giành vé đi tiếp tại UEFA Europa Conference League.

Trận tái đấu giữa Crystal Palace và Shakhtar Donetsk trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 02:00 ngày 08/05/2026 tại sân vận động Selhurst Park. Với chiến thắng 3-1 ở lượt đi, đại diện nước Anh đang nắm giữ lợi thế cực lớn trước đội bóng đến từ Ukraine.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Crystal Palace bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin sau chuỗi phong độ ổn định. Sau 15 trận đã đấu ở mùa giải này, đội bóng London giành được 8 chiến thắng và chỉ để thua 3 trận. Đặc biệt, hàng phòng ngự của họ đang vận hành vô cùng hiệu quả khi chỉ để thủng lưới trung bình 0,7 bàn mỗi trận, một con số ấn tượng giúp họ đứng vững trước các áp lực lớn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Shakhtar Donetsk 6 13 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Crystal Palace 10 10 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Ngược lại, Shakhtar Donetsk đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Đội bóng này sở hữu hàng công mạnh mẽ với hiệu suất 1,8 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, điểm yếu của Shakhtar nằm ở hàng thủ khi đã để lọt lưới 15 bàn sau 13 trận. Để lật ngược thế cờ tại Selhurst Park, họ cần cải thiện đáng kể khả năng bọc lót phía sau.

Sức mạnh từ pháo đài Selhurst Park

Sân nhà luôn là điểm tựa vững chắc cho Crystal Palace. Thống kê cho thấy trong số 8 chiến thắng của họ mùa này, có 4 trận diễn ra tại Selhurst Park. Với lối chơi thực dụng và khả năng kiểm soát nhịp độ tốt, Crystal Palace thường xuyên khiến các đối thủ gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Thống kê sức mạnh tấn công và phòng ngự

Crystal Palace: Ghi 24 bàn (1.6 bàn/trận), lọt lưới 11 bàn.

Ghi 24 bàn (1.6 bàn/trận), lọt lưới 11 bàn. Shakhtar Donetsk: Ghi 23 bàn (1.8 bàn/trận), lọt lưới 15 bàn.

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Lần chạm trán gần nhất vào ngày 01/05/2026 đã kết thúc với thắng lợi 3-1 nghiêng về phía Crystal Palace. Kết quả này buộc Shakhtar Donetsk phải chơi tấn công tổng lực ngay từ đầu trong trận lượt về. Điều này vô tình sẽ tạo ra nhiều khoảng trống cho các chân sút của Palace khai thác trong những tình huống phản công nhanh.

Về tình hình lực lượng, cả hai đội đều chưa ghi nhận các trường hợp chấn thương nghiêm trọng nào, cho phép hai huấn luyện viên có được sự lựa chọn nhân sự tốt nhất cho mục tiêu của mình. Crystal Palace nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi chặt chẽ, trong khi Shakhtar sẽ phải mạo hiểm hơn.

Nhận định chung

Với lợi thế sân nhà và cách biệt 2 bàn từ lượt đi, Crystal Palace được đánh giá có đến 45% cơ hội giành chiến thắng và 45% cơ hội hòa. Shakhtar Donetsk chỉ có 10% cơ hội lội ngược dòng thành công trên sân khách. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra nhất, qua đó giúp đại diện Premier League tiến bước vào vòng trong.