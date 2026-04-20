Nhận định Crystal Palace vs West Ham - Premier League Crystal Palace chiếm ưu thế lịch sử khi đối đầu West Ham tại Selhurst Park, trong khi đội khách đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Vòng đấu tới tại Premier League chứng kiến cuộc chạm trán quan trọng giữa Crystal Palace và West Ham diễn ra vào lúc 02:00 ngày 21/04/2026 tại sân vận động Selhurst Park. Trong khi chủ nhà đang duy trì vị trí khá an toàn giữa bảng xếp hạng, West Ham lại đang đứng trước áp lực lớn khi chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách mong manh.

Vị trí và phong độ hiện tại

Crystal Palace hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 42 điểm sau 31 trận đã đấu. Đội bóng của huấn luyện viên chủ nhà đang có phong độ ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng gần nhất. Ngược lại, West Ham đang xếp thứ 17 với 32 điểm sau 32 trận, chỉ thắng 2 trận nhưng để thua tới 2 trận trong 5 lần ra sân gần đây.

Đáng chú ý, West Ham đang sở hữu hàng phòng ngự khá lỏng lẻo khi đã để thủng lưới 57 bàn kể từ đầu mùa, trung bình 1.8 bàn mỗi trận. Đây sẽ là điểm yếu mà Crystal Palace có thể khai thác nhờ lợi thế sân nhà Selhurst Park.

Lịch sử đối đầu áp đảo của Crystal Palace

Thống kê lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại Premier League, Crystal Palace đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đặc biệt, những cuộc đối đầu này thường xuất hiện nhiều bàn thắng, điển hình là chiến thắng đậm đà 5-2 của Crystal Palace vào tháng 4/2024.

20/09/2025: West Ham 1 - 2 Crystal Palace

18/01/2025: West Ham 0 - 2 Crystal Palace

24/08/2024: Crystal Palace 0 - 2 West Ham

04/08/2024: West Ham 1 - 3 Crystal Palace

21/04/2024: Crystal Palace 5 - 2 West Ham

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều gặp những tổn thất đáng kể về mặt nhân sự. Crystal Palace sẽ thiếu vắng C. Doucoure do chấn thương đầu gối, E. Guessand và tiền đạo E. Nketiah cũng vắng mặt vì chấn thương đùi. Khả năng ra sân của M. Lacroix và A. Wharton vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, West Ham tiếp tục thiếu vắng thủ thành kinh nghiệm L. Fabianski do chấn thương lưng. Sự thiếu vắng này khiến hàng thủ vốn đã mong manh của đội khách càng thêm lo ngại trước sức ép từ phía chủ nhà.

Dự đoán kết quả

Dựa trên phong độ và lịch sử đối đầu, Crystal Palace được đánh giá cao hơn với tỷ lệ giành chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%. Khả năng trận đấu diễn ra chặt chẽ với ít hơn 2.5 bàn thắng được dự báo, khi West Ham có thể sẽ chủ động chơi lùi sâu để tìm kiếm ít nhất 1 điểm trong cuộc đua trụ hạng.