Nhận định Crystal Palace vs Wolves - Premier League: Cơ hội thoát hiểm tại Selhurst Park Crystal Palace tiếp đón đội cuối bảng Wolves tại vòng 27 Premier League với mục tiêu giành trọn 3 điểm trong bối cảnh đội khách đang lún sâu vào khủng hoảng phong độ.

Vào lúc 21:00 ngày 22/02/2026, sân vận động Selhurst Park sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Wolves. Đây là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội trong nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Premier League, đặc biệt là với đội khách đang đứng ở vị trí cuối bảng.

21:00 ngày 22/2 - Vòng 27 Premier League

Crystal Palace hiện đang đứng thứ 14 với 32 điểm sau 26 vòng đấu. Phong độ của đội chủ nhà trong 5 trận gần nhất không thực sự ổn định khi chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận. Tuy nhiên, khi được thi đấu trên sân nhà Selhurst Park, Palace luôn là một đối thủ khó chịu với lối chơi thực dụng.

Ngược lại, tình cảnh của Wolves đang trở nên báo động hơn bao giờ hết. Đội bóng này đang dậm chân ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 10 điểm sau 27 trận đã đấu. Trong 5 trận gần nhất, "Bầy sói" chỉ giành được 2 trận hòa và để thua 3 trận. Đáng chú ý, Wolves vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân khách ở mùa giải năm nay.

Bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Crystal Palace 14 32 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3 Wolves 20 10 Hòa 2, Thua 3

Phân tích sức mạnh và hiệu số bàn thắng

Hàng công của Crystal Palace đang ghi trung bình 1.1 bàn/trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới 1.2 bàn/trận. Đây là những con số ở mức trung bình của giải đấu. Bên cạnh đó, khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Palace là khá rõ rệt với 6 trận hòa và 2 trận thắng tại Selhurst Park.

Về phía Wolves, vấn đề lớn nhất nằm ở cả hai đầu sân. Họ chỉ ghi được trung bình 0.7 bàn mỗi trận nhưng lại để thủng lưới tới 1.9 bàn/trận. Với 50 bàn thua sau 27 vòng đấu, Wolves đang là một trong những đội bóng có hàng phòng ngự lỏng lẻo nhất Premier League mùa này.

Lịch sử đối đầu ưu thế nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang ủng hộ hoàn toàn đội bóng London. Crystal Palace đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận trước Wolves. Cụ thể:

22/11/2025: Wolves 0 - 2 Crystal Palace

21/05/2025: Crystal Palace 4 - 2 Wolves

03/11/2024: Wolves 2 - 2 Crystal Palace

01/08/2024: Crystal Palace 3 - 1 Wolves

11/05/2024: Wolves 1 - 3 Crystal Palace

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương. Crystal Palace sẽ thiếu vắng C. Doucoure (đầu gối), J. Lerma (cơ), J. Mateta (đầu gối) và E. Nketiah (đùi). Khả năng ra sân của M. Lacroix vẫn còn bỏ ngỏ do vấn đề về cơ.

Phía Wolves, L. Chiwome chắc chắn vắng mặt do không đủ thể lực thi đấu. Các trụ cột như A. Gomes, Hwang Hee-Chan và Toti đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho chuyến hành quân này.

Dựa trên những thống kê về phong độ và lịch sử đối đầu, Crystal Palace được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%. Wolves với sức ép phải thắng để trụ hạng có thể sẽ dâng cao đội hình, nhưng đây cũng là sơ hở để Palace khai thác. Dự đoán trận đấu sẽ diễn ra giằng co nhưng phần thắng nhiều khả năng vẫn thuộc về đội chủ nhà.

Cập nhật đội hình lúc 20:31 22/02/2026

Đội hình chính thức

Crystal Palace

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Oliver Glasner

Đội hình xuất phát:

1. Dean Henderson (G)

23. Jaydee Canvot (D)

26. Chris Richards (D)

34. Chadi Riad (D)

2. Daniel Muñoz (M)

20. Adam Wharton (M)

19. Will Hughes (M)

3. Tyrick Mitchell (M)

7. Ismaïla Sarr (F)

10. Yéremy Pino (F)

22. Jørgen Strand Larsen (F)

Dự bị:

44. Walter Benítez

17. Nathaniel Clyne

18. Daichi Kamada

24. Borna Sosa

55. Justin Devenny

11. Brennan Johnson

12. Christantus Uche

29. Evann Guessand

59. Rio Cardines

Wolves

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Rob Edwards

Đội hình xuất phát:

1. José Sá (G)

15. Yerson Mosquera (D)

4. Santiago Bueno (D)

37. Ladislav Krejčí (D)

38. Jackson Tchatchoua (M)

27. Jean-Ricner Bellegarde (M)

7. André (M)

3. Hugo Bueno (M)

14. Tolu Arokodare (F)

36. Mateus Mané (F)

9. Adam Armstrong (F)

Dự bị: