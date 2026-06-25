Thị trường Nhận định Curacao vs Bờ Biển Ngà hôm nay 26/6: Đại diện châu Phi giữ lợi thế đi tiếp Curacao vs Bờ Biển Ngà diễn ra lúc 3h00 ngày 26/6 tại Lincoln Financial Field, Philadelphia. Đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng E World Cup 2026.

Thông tin nhanh Curacao vs Bờ Biển Ngà

Trận Curacao vs Bờ Biển Ngà được phát sóng trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10. Khán giả có thể theo dõi thêm qua nền tảng VTVGo.

Bờ Biển Ngà chỉ cần hòa để đi tiếp. Tuy nhiên, họ không được phép thua Curacao, bởi thất bại ở lượt cuối có thể khiến đại diện châu Phi rơi vào thế bất lợi.

Nhận định Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao bước vào trận đấu với nhiệm vụ khó khăn: phải thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Đội bóng Caribe không có nhiều lợi thế, nhưng họ vẫn sở hữu một số cầu thủ có thể gây đột biến như Tahith Chong, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna và Jurgen Locadia.

Điểm tích cực của Curacao nằm ở khả năng ghi bàn. Họ có 25 bàn sau 12 trận, đạt trung bình 2,08 bàn/trận. Đội bóng Caribe cũng ghi bàn ở 9/12 trận gần nhất. Nếu Bờ Biển Ngà để lộ khoảng trống, Curacao có thể tận dụng các pha phản công.

Dù vậy, hàng thủ Curacao chưa thật sự an toàn. Họ đã thủng lưới 14 bàn sau 12 trận, trung bình 1,17 bàn thua/trận. Đây là vấn đề lớn khi phải đối đầu với những cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Bờ Biển Ngà.

Bờ Biển Ngà có lợi thế rõ hơn. Đại diện châu Phi ghi 23 bàn sau 11 trận, trung bình 2,09 bàn/trận, đồng thời nổ súng ở 10/11 trận gần nhất. Hàng công với Adingra, Pepe và Haller đủ sức tạo sức ép lớn lên hàng thủ Curacao.

Không chỉ mạnh ở tấn công, Bờ Biển Ngà còn chắc chắn ở phòng ngự. Họ mới thủng lưới 6 bàn sau 11 trận, trung bình 0,55 bàn/trận, đồng thời giữ sạch lưới 8 trận.

Với cục diện hiện tại, Bờ Biển Ngà nhiều khả năng sẽ chơi chủ động nhưng không quá mạo hiểm. Chỉ cần hòa là đi tiếp, nhưng đại diện châu Phi vẫn đủ khả năng hướng tới chiến thắng nếu tận dụng tốt ưu thế ở hai biên.

Dự đoán Curacao vs Bờ Biển Ngà

Trận đấu có thể xuất hiện 2-3 bàn. Curacao buộc phải thắng nên khó đá quá thấp, còn Bờ Biển Ngà sở hữu hàng công đạt hiệu suất ổn định.

Về phạt góc, Bờ Biển Ngà đang vượt trội với trung bình 6,55 quả/trận. Curacao chỉ đạt 2,17 quả/trận. Dự đoán tổng phạt góc: 8-10 quả.

Về thẻ phạt, Curacao nhận trung bình 1,25 thẻ vàng/trận, Bờ Biển Ngà nhận 1,18 thẻ vàng/trận. Tính chất quan trọng của trận đấu có thể đẩy số thẻ lên mức 3-5 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng

Curacao có đầy đủ nhân sự.

Bờ Biển Ngà không có Wilfried Singo vì chấn thương.

Phong độ và đối đầu

Curacao thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Bờ Biển Ngà thắng 3 và thua 1 trong chuỗi gần nhất được cung cấp.

Hai đội chưa từng gặp nhau trước trận đấu tại bảng E World Cup 2026.

Đội hình dự kiến

Curacao: Room; Gaari, Floranus, Obispo, Brenet; Juninho Bacuna, Leandro Bacuna; Chong, Comenencia, Fonville; Locadia.

Bờ Biển Ngà: Y.Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Sangare, Kessie, Seri; Adingra, Haller, Pepe.

Thống kê đáng chú ý

Bờ Biển Ngà ghi 23 bàn sau 11 trận.

Curacao ghi 25 bàn sau 12 trận.

Bờ Biển Ngà chỉ thủng lưới 6 bàn sau 11 trận.

Curacao để thủng lưới 14 bàn sau 12 trận.

Bờ Biển Ngà giữ sạch lưới 8 trận, Curacao giữ sạch lưới 6 trận.

Bờ Biển Ngà ghi bàn ở 10/11 trận gần nhất.

Curacao ghi bàn ở 9/12 trận gần nhất.

Bờ Biển Ngà hưởng trung bình 6,55 quả phạt góc/trận.

Curacao hưởng trung bình 2,17 quả phạt góc/trận.

Cả hai đội chưa nhận thẻ đỏ trong chuỗi số liệu gần đây.

Dự đoán tỷ số Curacao vs Bờ Biển Ngà

Curacao cần thắng nhưng Bờ Biển Ngà có hàng thủ chắc hơn, tuyến giữa mạnh hơn và nhiều lựa chọn tấn công hơn. Đại diện châu Phi được kỳ vọng giành kết quả đủ để đi tiếp.

Dự đoán: Curacao 1-2 Bờ Biển Ngà.