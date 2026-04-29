Nhận định Den Bosch vs Almere City FC - Giải VĐQG Hà Lan Eredivisie ngày 29/04 Den Bosch nắm giữ lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội khi tiếp đón Almere City FC trên sân nhà De Vliert vào lúc 23h45 ngày 29/04/2026.

Trận đối đầu giữa Den Bosch và Almere City FC trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 29/04/2026 trên sân vận động De Vliert. Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ dựa trên những kết quả khả quan trước đối thủ trong quá khứ.

Ưu thế lịch sử đối đầu của Den Bosch

Mặc dù các số liệu thống kê của mùa giải hiện tại chưa được thiết lập (cả hai đội đều chưa chơi trận nào), nhưng nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, Den Bosch đang thể hiện sự áp đảo rõ rệt. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Den Bosch đã giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Almere City FC.

Đáng chú ý, trong hai cuộc đụng độ gần đây nhất vào tháng 11/2025 và tháng 4/2026, Den Bosch đã toàn thắng. Trong đó, chiến thắng đậm đà 5-2 trên sân nhà De Vliert cho thấy khả năng tận dụng ưu thế sân bãi cực tốt của đội bóng này khi đối đầu với Almere City FC.

Tình hình lực lượng và bối cảnh trận đấu

Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai câu lạc bộ đều chưa ghi nhận thông tin về các trường hợp chấn thương hay treo giò đáng kể. Điều này cho phép cả Den Bosch và Almere City FC có thể triển khai những phương án nhân sự tối ưu nhất cho cuộc so tài sắp tới.

Với lợi thế được thi đấu tại sân nhà De Vliert, Den Bosch được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì lối đá tấn công hiệu quả đã từng giúp họ đánh bại Almere City FC nhiều lần trước đây. Ngược lại, đội khách cần có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý để phá dớp không thắng trước đội chủ nhà trong những năm gần đây.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích về dữ liệu đối đầu và lợi thế sân bãi, khả năng giành điểm của đội chủ nhà đang được đánh giá rất cao. Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ chiến thắng của Den Bosch và tỷ lệ hòa đều ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng trận của Almere City FC chỉ chiếm khoảng 10%.

Nhìn chung, kịch bản khả dĩ nhất cho trận đấu này là một kết quả có lợi cho đội chủ nhà. Với phong độ đối đầu ấn tượng trong hai năm qua, Den Bosch nhiều khả năng sẽ ít nhất giữ lại được 1 điểm hoặc giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà.

Dự đoán: Den Bosch thắng hoặc hòa (Double chance).