Nhận định Deportivo La Coruna vs Barcelona: Khách tiếp tục bay cao? Barcelona đang thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch thắng khi làm khách của Deportivo La Coruna. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 29/11/2026 trên sân Estadio de Riazor.

Barcelona bước vào chuyến làm khách trên sân Estadio de Riazor với mạch năm trận thắng liên tiếp và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Deportivo La Coruna có phong độ thiếu ổn định hơn nhiều. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 29/11/2026.

Barcelona giữ mạch thắng trọn vẹn

Barcelona thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả không có một trận hòa hay thua nào xen vào. Đội khách đang ở trạng thái tâm lý rất tốt và biết cách chiến thắng liên tục.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh điều đó. Barcelona đang đứng thứ nhất với 36 điểm và là đội có vị thế cao nhất trong cặp đấu này.

Deportivo La Coruna chập chững trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2, hòa 1 và thua 2. Trận mới nhất của đội chủ nhà là một thất bại. Trước đó họ hòa một trận, rồi có hai chiến thắng liên tiếp, và thua ở trận sớm nhất trong chuỗi này.

Những kết quả đan xen cho thấy đội chủ nhà chưa tìm được sự ổn định. Deportivo La Coruna hiện đứng thứ 12 với 15 điểm, kém đội đầu bảng 21 điểm.

Thế đối đầu nghiêng về Barcelona

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona thắng 4 trận, Deportivo La Coruna thắng 1 và không có trận hòa nào. Xu hướng này nghiêng rõ về phía đội khách, và các trận đấu giữa hai đội thường có người thắng, người thua.

Dù vậy, một chiến thắng của Deportivo La Coruna trong chuỗi đó cho thấy đội chủ nhà từng làm được điều không dễ dàng trước Barcelona.

Điểm then chốt của trận đấu

Barcelona sẽ muốn giữ nhịp độ thắng và phong độ cao để tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Đội khách có lợi thế về tâm lý lẫn kết quả gần đây.

Với Deportivo La Coruna, thử thách là tìm lại sự ổn định ngay trên sân nhà, nơi họ cần một màn trình diễn tập trung để cản bước đội đầu bảng. Nếu thất bại ở trận gần nhất tiếp tục ảnh hưởng đến tinh thần, nhiệm vụ của đội chủ nhà sẽ càng khó khăn.

Nhận định chung

Xét phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Barcelona đang chiếm ưu thế trước trận đấu này. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Deportivo La Coruna hoàn toàn có thể tạo ra thử thách nếu thi đấu kỷ luật trước sân nhà. Mạch thắng của Barcelona sẽ được thử lửa tại Estadio de Riazor.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 1 thắng 0 hòa Barcelona · 4 thắng Deportivo La Coruna 2 - 4 Barcelona BAR Barcelona 4 - 0 Deportivo La Coruna BAR Deportivo La Coruna 2 - 1 Barcelona DLC Barcelona 4 - 0 Deportivo La Coruna BAR Deportivo La Coruna 0 - 8 Barcelona BAR

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất B H T T B 13 Trận 3-6-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.2) 17 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 13 Trận 12-0-1 T-H-B 51 Ghi (TB 3.9) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Atletico Madrid 14 11 1 2 +17 34 T T B T T 3 Real Madrid 14 11 0 3 +21 33 B T T T T … 11 Espanyol 13 4 3 6 0 15 T H T B B 12 Deportivo La Coruna 13 3 6 4 -1 15 B H T B H 13 Rayo Vallecano 13 4 3 6 -6 15 T B B T B …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ B. Ede (Hamstring Injury) Barcelona ✚ A. Balde (Ankle Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ M. Bernal (Injury) ✚ X. Espart (Ankle Injury) ✚ F. Lopez (Red Card)