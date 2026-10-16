Nhận định Deportivo La Coruna vs Levante: Cả hai cùng khát thắng Deportivo La Coruna và Levante cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 17/10/2026 tại Estadio de Riazor.

Deportivo La Coruna và Levante gặp nhau tại Estadio de Riazor lúc 02:00 ngày 17/10/2026 với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng. Chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, còn đội khách cũng chỉ thắng 1 trận trong cùng quãng thời gian.

Deportivo La Coruna: chuỗi trận chưa có chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, Deportivo La Coruna hòa 2 trận và thua 3 trận, chưa có trận thắng nào. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc bằng thất bại. Trước đó là hai trận hòa liên tiếp và một trận thua ở thời điểm cũ nhất trong chuỗi.

Dù vậy, Deportivo La Coruna vẫn đứng hạng 8 với 10 điểm. Đây là vị trí khá an toàn so với phong độ hiện tại, nhưng chuỗi trận không thắng khiến chủ nhà cần một kết quả tốt để lấy lại sự tự tin trước khán giả nhà.

Levante: có một chiến thắng nhưng vẫn thiếu ổn định

Levante có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận mới nhất của đội khách là một trận hòa. Trước đó là hai thất bại liên tiếp, rồi đến một trận hòa nữa. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Như vậy, Levante chưa duy trì được mạch kết quả tốt kể từ lần thắng gần nhất. Hiện đội xếp hạng 17 với 6 điểm, kém Deportivo La Coruna 4 điểm. Đội khách vì thế rất cần điểm số để cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 1 trận, hòa 2 trận và Levante thắng 2 trận. Con số này cho thấy hai đội thường bám sát nhau, không bên nào áp đảo hoàn toàn. Levante nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, còn hai trận hòa phản ánh những cuộc đối đầu có độ chênh lệch nhỏ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi kết quả như trên, tâm lý có thể là yếu tố quyết định. Deportivo La Coruna chơi trên sân nhà và nằm ở nửa trên bảng xếp hạng, nên có cơ sở để chủ động. Tuy nhiên, việc chưa thắng trận nào gần đây có thể khiến họ thận trọng hơn khi triển khai lối chơi.

Levante thì có thể tận dụng áp lực đè lên chủ nhà. Nếu giữ được sự chắc chắn ở những phút đầu và tránh bàn thua sớm, đội khách hoàn toàn có thể kéo trận đấu vào kịch bản cân bằng, điều từng xảy ra ở nhiều cuộc đối đầu gần đây giữa hai bên.

Nhận định

Đây là cuộc gặp của hai đội cùng thiếu mạch kết quả tích cực. Deportivo La Coruna có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, trong khi Levante có thế đối đầu không hề thua kém. Một trận đấu giằng co, ít khoảng trống và đề cao sự cẩn trọng là kịch bản dễ xảy ra, và bên nào xử lý tốt hơn các tình huống then chốt sẽ có cơ hội chấm dứt chuỗi trận khó khăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 1 thắng 2 hòa Levante · 2 thắng Deportivo La Coruna 1 - 2 Levante LEV Levante 2 - 1 Deportivo La Coruna LEV Deportivo La Coruna 2 - 2 Levante Hòa Levante 2 - 2 Deportivo La Coruna Hòa Deportivo La Coruna 2 - 1 Levante DLC

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất B B H H B 8 Trận 2-4-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 11 Thủng lưới Levante 5 trận gần nhất H B B H T 7 Trận 1-3-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.6) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Betis 8 6 1 1 +5 19 T H T T T … 7 Alaves 8 3 2 3 +4 11 B H B B T 8 Deportivo La Coruna 8 2 4 2 +1 10 B H B H T 9 Celta Vigo 8 1 5 2 +2 8 H T H H H … 16 Osasuna 8 2 2 4 -10 8 B H B B B 17 Levante 7 1 3 3 -4 6 H B B H T 18 Elche 8 1 3 4 -6 6 H T B H B …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ L. Amatucci (Red Card) ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ L. Amatucci (Red Card) ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) Levante ✚ K. Etta Eyong (Muscle Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury) ✚ K. Etta Eyong (Muscle Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ H. Sotelo (Knee Injury)