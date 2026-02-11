Nhận định Deportivo La Coruna vs Osasuna: Bài toán lực lượng của chủ nhà Deportivo La Coruna đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Osasuna trên sân Estadio de Riazor lúc 03h00 ngày 03/11/2026, trong thế cân bằng 11 điểm mỗi bên.

Deportivo La Coruna đang thiếu hụt lực lượng và phải tìm lời giải trước một Osasuna đang có tinh thần tốt hơn. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio de Riazor, giữa hai đội cùng có 11 điểm và chỉ cách nhau hai bậc trên bảng xếp hạng.

Chủ nhà đối mặt bài toán lực lượng

Trong bối cảnh nguồn lực không dồi dào, Deportivo La Coruna cần sự chắc chắn ở từng tuyến để tránh bị cuốn vào thế bị động. Đây là thử thách đáng kể với một đội bóng đang có phong độ chưa ổn định.

Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, trước đó họ để lại chuỗi kết quả thiên về thất bại, nên việc giữ được sự liền mạch là điều không dễ.

Osasuna tự tin hơn về phong độ

Ngược lại, Osasuna có chuỗi 5 trận gần nhất cân bằng hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Giống Deportivo La Coruna, đội khách cũng thắng ở trận vừa qua, nên bước vào chuyến làm khách với tâm lý khá tích cực.

Phong độ của Osasuna chưa thể gọi là ổn định tuyệt đối vì kết quả thắng và thua đan xen. Dù vậy, so với số trận thua nhiều hơn của chủ nhà, đội khách có phần nhỉnh hơn về mặt hiệu quả gần đây.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gần đây cho thấy hai đội khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Deportivo La Coruna thắng 2 trận, hòa 1 trận và Osasuna cũng thắng 2 trận. Thế cân bằng này khiến yếu tố tâm lý khó nghiêng hẳn về bên nào.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Deportivo La Coruna đang đứng thứ 13 với 11 điểm, còn Osasuna xếp thứ 15 với cùng 11 điểm. Khoảng cách chỉ là hai bậc và không có chênh lệch điểm số. Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể thay đổi vị trí của cả hai đội trên bảng.

Với đội chủ nhà, việc giành điểm trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí và giảm áp lực từ chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Với Osasuna, một kết quả tích cực ở chuyến làm khách sẽ là cơ hội để tạo khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi lực lượng không đầy đủ, Deportivo La Coruna nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự cẩn trọng, tận dụng lợi thế sân nhà và tìm cơ hội từ những tình huống chủ động. Việc duy trì kỷ luật và hạn chế sai sót sẽ quyết định khả năng giữ điểm của họ.

Osasuna có thể dựa vào đà thắng ở trận gần nhất để chơi chắc chắn và chờ thời cơ. Trận đấu vì thế được kỳ vọng diễn ra giằng co, khi cả hai đội đều cần điểm số để cải thiện vị thế.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu của hai đội có thực lực gần nhau, thể hiện qua số điểm bằng nhau và thành tích đối đầu cân bằng. Phong độ gần đây giúp Osasuna có phần nhỉnh hơn, nhưng lợi thế sân nhà vẫn là yếu tố giúp Deportivo La Coruna có cơ hội cạnh tranh. Bài toán lực lượng của chủ nhà sẽ là biến số đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 2 thắng 1 hòa Osasuna · 2 thắng Deportivo La Coruna 1 - 2 Osasuna OSA Osasuna 2 - 1 Deportivo La Coruna OSA Deportivo La Coruna 2 - 0 Osasuna DLC Osasuna 2 - 2 Deportivo La Coruna Hòa Deportivo La Coruna 2 - 0 Osasuna DLC

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất T B H B B 10 Trận 2-5-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 13 Thủng lưới Osasuna 5 trận gần nhất T B T B H 10 Trận 3-2-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.0) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 11 9 0 2 +18 27 T T T T B … 12 Getafe 11 3 3 5 -8 12 T B H B T 13 Deportivo La Coruna 10 2 5 3 0 11 B H B H B 14 Espanyol 11 3 2 6 -1 11 T B B H B 15 Osasuna 10 3 2 5 -10 11 B T B H B 16 Racing Santander 11 3 2 6 -14 11 B T B H B …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ B. Ede (Hamstring Injury) ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ B. Ede (Hamstring Injury) Osasuna ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Hamstring Injury) ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Hamstring Injury)