Nhận định Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 9 với 7 điểm, kém Bayer Leverkusen 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 27/11/2026.

Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 9 với 7 điểm, chỉ kém Bayer Leverkusen ở hạng 7 đúng 2 điểm. Trận đấu tại Stadion Maksimir lúc 00:45 ngày 27/11/2026 vì thế có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm tốp đầu.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Bayer Leverkusen hiện đứng hạng 7 với 9 điểm, còn Dinamo Zagreb xếp hạng 9 với 7 điểm. Hai đội cách nhau hai bậc và 2 điểm, một khoảng cách có thể xóa bỏ chỉ sau một trận.

Với Dinamo Zagreb, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp họ rút ngắn hoặc xóa khoảng cách với đối thủ. Với Bayer Leverkusen, một chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách và củng cố vị trí ở nhóm trên.

Dinamo Zagreb: ba trận thắng liên tiếp gần nhất

Dinamo Zagreb đang có phong độ tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ thắng liên tiếp 3 trận mới nhất, trước đó thua một trận rồi thắng trận xa nhất trong chuỗi.

Chuỗi ba trận thắng liên tiếp giúp Dinamo Zagreb bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn, cùng lợi thế được thi đấu trên sân nhà Stadion Maksimir.

Bayer Leverkusen: phong độ thiếu ổn định

Bayer Leverkusen cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nhưng chuỗi kết quả của họ biến động hơn. Đội khách thắng 2 trận mới nhất, trước đó thua 2 trận liên tiếp, rồi thắng trận xa nhất trong chuỗi.

Hai trận thua nối tiếp cho thấy Bayer Leverkusen từng có giai đoạn chững lại. Dù vậy, hai chiến thắng gần nhất cho thấy họ đã lấy lại nhịp thi đấu và đang giữ hạng 7 với 9 điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Dinamo Zagreb có chuỗi thắng dài hơn và lợi thế sân nhà, còn Bayer Leverkusen đang cao hơn hai bậc trên bảng xếp hạng. Đội nào giữ được sự ổn định sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua ở nhóm tốp đầu.

Với khoảng cách chỉ 2 điểm, trận đấu này đáng chú ý với cả hai đội. Bên nào tận dụng tốt phong độ hiện tại sẽ có lợi thế trong những vòng đấu tiếp theo.

Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất T T T B T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T T B B T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 +7 9 B T T T 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H 10 Levski Sofia 4 2 1 1 +1 7 T T H B … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Dinamo Zagreb ✚ R. Mudrazija (Inactive) ✚ I. Nevistic (Off the roster) ✚ N. Nsoki (Off the roster) ✚ A. Stojakovic (Off the roster) ✚ P. Tabinas (Off the roster) ✚ F. Topic (Off the roster) ✚ S. McKenna (Inactive) Bayer Leverkusen ✚ V. Boniface (Off the roster) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ T. Oermann (Off the roster) ✚ M. Terrier (Muscle Injury)