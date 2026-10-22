Nhận định Dinamo Zagreb vs NEC Nijmegen: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục nhờ chuỗi 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng Croatia tiếp NEC Nijmegen, đội chưa thắng trận nào trong 5 trận gần đây, lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Stadion Maksimir.

Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp NEC Nijmegen. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10 trên sân Stadion Maksimir. Chủ nhà hiện đứng hạng 14 với 4 điểm, trong khi đội khách đang ở vị trí 27 với 1 điểm.

Dinamo Zagreb giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Dinamo Zagreb bước vào trận với phong độ khá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng Croatia thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Chuỗi kết quả này giúp họ có 4 điểm và đứng hạng 14, nằm trong nhóm bám đuổi các vị trí phía trên.

Với lợi thế sân nhà tại Stadion Maksimir, Dinamo Zagreb có điều kiện để duy trì mạch kết quả tích cực. Một kết quả tốt trong trận này sẽ giúp họ giữ vững vị thế trong nhóm cạnh tranh.

NEC Nijmegen chưa tìm được chiến thắng

Ngược lại, NEC Nijmegen đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội khách hòa 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần thi đấu gần nhất, tức chưa có chiến thắng nào. Họ chỉ có 1 điểm và đứng hạng 27, kém Dinamo Zagreb 13 bậc trên bảng xếp hạng.

Tuy vậy, chuỗi 4 trận hòa cho thấy NEC Nijmegen không dễ bị đánh bại. Vấn đề của họ nằm ở khả năng biến những trận cân bằng thành 3 điểm trọn vẹn.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 3 điểm và 13 bậc xếp hạng khiến trận đấu này mang ý nghĩa khác nhau với mỗi đội. Dinamo Zagreb muốn tận dụng đà thắng lợi để bám sát nhóm đầu. NEC Nijmegen cần một kết quả tích cực để thoát khỏi chuỗi trận không thắng.

Điểm đáng chú ý là sự tương phản về tâm lý. Chủ nhà đang hưng phấn sau chuỗi trận thắng nhiều thua ít. Đội khách thì cần sự kiên nhẫn và kỷ luật để giữ được sự chắc chắn đã thể hiện qua các trận hòa liên tiếp.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Dinamo Zagreb đang nhỉnh hơn rõ rệt. Họ có lợi thế sân nhà và mạch kết quả tích cực hơn hẳn. NEC Nijmegen cần cải thiện hiệu quả ghi điểm nếu muốn rời Zagreb với kết quả khả quan. Trận đấu vì thế hứa hẹn là phép thử cho tham vọng của chủ nhà trong cuộc đua phía trên.

Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 0 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất H H H H B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 13 Rennes 2 1 1 0 +1 4 T H 14 Dinamo Zagreb 2 1 1 0 +1 4 T H 15 Crystal Palace 2 1 0 1 +3 3 B T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H 26 Sturm Graz 2 0 1 1 -3 1 B H 27 NEC Nijmegen 2 0 1 1 -5 1 H B 28 Celta Vigo 2 0 0 2 -2 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Dinamo Zagreb ✚ R. Mudrazija (Off the roster) ✚ I. Nevistic (Off the roster) ✚ N. Nsoki (Off the roster) ✚ A. Stojakovic (Foot Injury) ✚ P. Tabinas (Off the roster) ✚ F. Topic (Off the roster) ✚ R. Mudrazija (Off the roster) ✚ I. Nevistic (Off the roster) NEC Nijmegen ✚ M. Bakker (Off the roster) ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ Y. Moslih (Inactive) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) ✚ A. Tahaui (Off the roster)