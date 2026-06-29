Thể thao Nhận định Đức vs Paraguay: Cỗ xe tăng cầm bóng vượt trội, đại diện Nam Mỹ chờ phản công Đức vs Paraguay lúc 3h30 ngày 30/6 là trận đấu mà đại diện châu Âu được xếp ở cửa đi tiếp sáng hơn. Tuy nhiên, Paraguay có đủ sự lì lợm để biến màn so tài tại sân Gillette thành thử thách không đơn giản.

Nhận định Đức vs Paraguay: Cỗ xe tăng cầm bóng vượt trội, đại diện Nam Mỹ chờ phản công

Vì sao Đức được đánh giá cao hơn?

Đức sở hữu bộ chỉ số tấn công rất mạnh trước vòng 32 đội. Trong 12 trận gần nhất, họ ghi 31 bàn, đạt hiệu suất 2,58 bàn/trận. Số cú sút trung bình lên tới 17,25 lần mỗi trận, với phần lớn các pha dứt điểm được thực hiện trong vòng cấm.

Đội bóng của Julian Nagelsmann cũng có khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Tỷ lệ cầm bóng trung bình 66%, độ chính xác đường chuyền 89% và hơn 621 đường chuyền mỗi trận giúp Đức thường xuyên đẩy đối phương vào thế phòng ngự.

Bộ ba Musiala, Wirtz và Sané sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phá vỡ lớp phòng ngự của Paraguay. Nếu họ tạo được nhịp phối hợp nhanh ở trung lộ, Havertz sẽ có nhiều cơ hội nhận bóng trong vùng cấm.

Paraguay sẽ đá thế nào?

Paraguay nhiều khả năng không tranh quyền kiểm soát bóng với Đức. Đại diện Nam Mỹ chỉ cầm bóng trung bình 34%, nhưng đổi lại họ có cự ly đội hình chặt và lối tranh chấp khó chịu.

Sau trận thua Mỹ 1-4, Paraguay phản ứng khá tốt với chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và trận hòa Australia. Việc giành 4 điểm giúp họ lọt vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Cơ hội của Paraguay nằm ở những pha chuyển trạng thái. Khi Đức dâng cao đội hình, khoảng trống sau lưng Kimmich hoặc Brown có thể trở thành hướng phản công. Enciso và Pitta sẽ là những nhân tố được kỳ vọng tạo khác biệt.

Điểm nóng quyết định trận đấu

Khu vực giữa sân sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện. Nếu Nmecha và Pavlović giúp Đức luân chuyển bóng ổn định, Paraguay sẽ phải phòng ngự trong thời gian dài.

Ở hai biên, Sané và Wirtz có thể buộc Paraguay phải kéo thấp đội hình. Khi đó, các tình huống phạt góc, bóng bật ra hoặc pha căng ngang của Đức có thể xuất hiện thường xuyên.

Paraguay cần hạn chế phạm lỗi gần vòng cấm. Trước một đội bóng có kỹ thuật tốt như Đức, việc phạm lỗi quá nhiều có thể khiến họ chịu thêm sức ép từ các tình huống cố định.

Thông tin Đức vs Paraguay

Nội dung Chi tiết Trận đấu Đức vs Paraguay Thời gian 3h30 ngày 30/6/2026 Sân Gillette, Mỹ Vòng đấu Vòng 32 đội World Cup 2026 Trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Phong độ và đối đầu Đức vs Paraguay

Đức thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 16 bàn và nhận 5 bàn thua. Paraguay thắng 2, hòa 1, thua 2 trong cùng giai đoạn, ghi 7 bàn và thủng lưới 6 lần.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Đức. Sau 2 lần gặp Paraguay, Cỗ xe tăng thắng 1 và hòa 1. Chiến thắng đáng chú ý nhất là tỷ số 1-0 tại World Cup 2002.

Đội hình dự kiến Đức vs Paraguay

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: O. Gill; J. Alonso, O. Alderete, G. Gómez, J. Cáceres; M. Galarza, D. Gómez, A. Cubas; Mauricio, J. Enciso, I. Pitta.

Dự đoán các chỉ số Đức vs Paraguay

Đức có thể tạo ra nhiều phạt góc nhờ tấn công liên tục. Trung bình 6,42 quả phạt góc/trận trong 12 trận gần nhất là cơ sở để tin Cỗ xe tăng sẽ chiếm ưu thế ở thông số này.

Paraguay có khả năng nhận nhiều thẻ hơn do phải phòng ngự trong thời gian dài. Đại diện Nam Mỹ phạm trung bình 14,5 lỗi/trận và có hơn 21 pha tắc bóng mỗi trận.

Dự đoán bàn thắng: Trên 2,5 bàn

Dự đoán phạt góc: 9-11 quả

Dự đoán thẻ vàng: 4-6 thẻ

Dự đoán tỷ số: Đức 3-1 Paraguay