Thể thao Nhận định Ecuador vs Đức hôm nay 26/6: La Tri gặp núi lớn tại MetLife Trận Ecuador vs Đức diễn ra lúc 3h00 ngày 26/6 trên sân MetLife, New Jersey, thuộc lượt trận cuối bảng E World Cup 2026. Đức đã chắc vé đi tiếp, còn Ecuador buộc phải thắng để giữ hy vọng.

Thông tin nhanh Ecuador vs Đức

Ecuador vs Đức đá lúc 3h00 ngày 26/6/2026, giờ Việt Nam. Trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 bảng E World Cup 2026, diễn ra trên sân MetLife, New Jersey.

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Nhận định Ecuador vs Đức

Đức đang có vòng bảng gần như hoàn hảo. Sau 2 trận, Die Mannschaft toàn thắng, ghi 9 bàn và giành vé sớm vào vòng 32 đội. Chiến thắng 7-1 trước Curaçao cho thấy sức công phá lớn, còn trận thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà chứng minh bản lĩnh trong thế bị dẫn trước.

HLV Julian Nagelsmann có thể xoay tua ở trận này, nhưng Đức vẫn sở hữu đội hình rất mạnh. Musiala, Wirtz, Sané, Havertz đều có khả năng tạo đột biến. Deniz Undav cũng là cái tên đáng chú ý sau khi ghi cả 2 bàn giúp Đức thắng ngược Bờ Biển Ngà.

Ecuador ở vào hoàn cảnh khó hơn nhiều. La Tri mới có 1 điểm sau 2 trận và chưa ghi bàn nào tại World Cup 2026. Trận hòa Curaçao 0-0 là nỗi tiếc nuối lớn, bởi Ecuador có tới 27 cú sút, 15 lần trúng đích, kiểm soát bóng 74,6% và hưởng 9 quả phạt góc.

Vấn đề của Ecuador không nằm ở khả năng đưa bóng lên phía trước, mà nằm ở khâu kết thúc. Họ tạo được áp lực nhưng thiếu sự lạnh lùng trong vòng cấm. Gặp một đội Đức có chất lượng cao hơn, cơ hội sẽ không xuất hiện nhiều như trước Curaçao.

Dù vậy, Ecuador vẫn có điểm tựa ở hàng thủ. Họ mới nhận 1 bàn thua sau 2 lượt trận. Bộ khung với Pacho, Hincapié, Estupiñán và Caicedo có thể giúp La Tri đứng vững trong một số thời điểm.

Trận đấu này sẽ phụ thuộc nhiều vào cách Ecuador nhập cuộc. Nếu chơi thận trọng, họ khó có bàn thắng. Nếu dâng quá cao, khoảng trống sau lưng hàng thủ có thể bị Musiala, Wirtz, Sané hoặc Havertz khai thác.

Dự đoán bàn thắng, phạt góc và thẻ phạt

Đức ghi 17 bàn trong 5 trận gần nhất, riêng World Cup 2026 đã có 9 bàn sau 2 lượt trận. Ecuador chưa ghi bàn nhưng buộc phải tấn công. Trận đấu có thể cán mốc 2-3 bàn.

Phạt góc cũng là thông số đáng chờ đợi. Đức có 8 quả góc ở mỗi trận đầu tiên, còn Ecuador đã có 14 quả góc sau 2 trận. Khi La Tri phải đẩy cao đội hình, tổng phạt góc có thể đạt 9-11 quả.

Về thẻ phạt, Đức chưa nhận thẻ nào tại World Cup 2026. Ecuador mới nhận 2 thẻ vàng sau 2 trận. Áp lực phải thắng có thể khiến đại diện Nam Mỹ chơi quyết liệt hơn. Dự đoán trận này có 2-4 thẻ vàng.

Lực lượng Ecuador vs Đức

Ecuador có đầy đủ lực lượng cho trận đấu cuối vòng bảng.

Đức bỏ ngỏ khả năng ra sân của Nico Schlotterbeck. Antonio Rüdiger nhiều khả năng được sử dụng bên cạnh Jonathan Tah ở trung tâm hàng thủ.

Phong độ Ecuador vs Đức

Ecuador thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ ghi 6 bàn, thủng lưới 3 bàn, nhưng chưa có pha lập công nào tại World Cup 2026.

Đức toàn thắng 5 trận gần đây, ghi 17 bàn và thủng lưới 4 lần. Die Mannschaft đang có phong độ cao và tinh thần rất tốt trước vòng knock-out.

Đối đầu Ecuador vs Đức

Đức từng thắng Ecuador trong cả 2 lần gặp trước đây. Họ thắng 3-0 tại World Cup 2006 và thắng 4-2 trong trận giao hữu năm 2013.

Đội hình dự kiến Ecuador vs Đức

Ecuador: Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié, Alcivar; Caicedo, Vite, Estupiñán, Yeboah; Valencia, Plata.

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown; Nmecha, Pavlović; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Thống kê đáng chú ý

Đức toàn thắng 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Đức ghi 9 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026.

Đức chưa nhận thẻ vàng nào sau 2 lượt trận.

Ecuador chưa ghi bàn dù tung ra 39 cú sút sau 2 trận.

Ecuador có 14 quả phạt góc sau 2 lượt trận.

Ecuador mới thủng lưới 1 bàn tại bảng E.

Dự đoán tỷ số Ecuador vs Đức

Ecuador có động lực phải thắng, nhưng Đức vượt trội về hiệu suất và chiều sâu đội hình. Nếu không cải thiện khả năng dứt điểm, La Tri rất khó tạo bất ngờ.

Dự đoán: Ecuador 0-2 Đức.