Nhận định Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln - Bundesliga Eintracht Frankfurt nỗ lực củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu khi tiếp đón 1. FC Köln đang trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go tại Deutsche Bank Park.

Trận đối đầu giữa Eintracht Frankfurt và 1. FC Köln vào lúc 22h30 ngày 05/04/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai đội đều đang ở trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Với lợi thế sân nhà Deutsche Bank Park, Frankfurt đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, trong khi Köln buộc phải có điểm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Eintracht Frankfurt đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 38 điểm sau 27 vòng đấu. Đội chủ nhà sở hữu hàng công thi đấu bùng nổ với trung bình 1,9 bàn thắng mỗi trận, nhưng hàng phòng ngự cũng bộc lộ nhiều sơ hở khi để thủng lưới với tỷ lệ tương đương. Trong 5 trận gần nhất, phong độ của Frankfurt có sự biến động với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Ngược lại, 1. FC Köln đang đứng thứ 15 với 26 điểm, chỉ ngay trên nhóm xuống hạng. Đội khách đang trải qua chuỗi phong độ đáng báo động khi không thắng trong 5 trận gần nhất (hòa 3, thua 2). Hiệu suất ghi bàn của Köln khá khiêm tốn với 1,4 bàn/trận, trong khi phải nhận tới 1,7 bàn thua mỗi trận.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Eintracht Frankfurt 7 38 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 1. FC Köln 15 26 Thắng 0, Hòa 3, Thua 2

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng nhẹ về phía 1. FC Köln. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Frankfurt chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 và để thua 2 trận trước đối thủ này. Tuy nhiên, ở trận lượt đi diễn vào tháng 11/2025, Frankfurt đã vượt qua Köln trong một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với kết quả 4-3.

Sân nhà Deutsche Bank Park là điểm tựa lớn cho Frankfurt mùa này khi họ đã giành được 7 trong tổng số 10 chiến thắng tại đây. Trong khi đó, Köln tỏ ra khá yếu tâm lý khi du đấu với chỉ vỏn vẹn 2 chiến thắng trên sân khách kể từ đầu mùa giải.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng do chấn thương. Đáng chú ý, trận đấu này sẽ thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng ở cả hai tuyến.

Danh sách vắng mặt

J. Bahoya (chấn thương đùi), N. Collins (chấn thương cổ chân), Kaua Santos (chấn thương đầu gối), R. Kristensen (chấn thương cổ chân). 1. FC Köln: T. Hubers (chấn thương đầu gối), L. Kilian (chấn thương đầu gối), E. Martel (treo giò vì thẻ đỏ), J. Schmied (chấn thương cơ).

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các thông số thống kê, Eintracht Frankfurt được đánh giá cao hơn nhờ sức mạnh tấn công và lợi thế sân bãi. Tuy nhiên, việc hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm có thể là cơ hội để Köln tìm kiếm bàn thắng từ các tình huống phản công.

Các chuyên gia dự báo khả năng giành chiến thắng của Frankfurt là 45%, tương đương với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội thắng của Köln chỉ vỏn vẹn 10%. Đây có thể sẽ là một trận đấu chặt chẽ với ít hơn 3 bàn thắng được ghi cho mỗi đội.

Dự đoán kết quả: Eintracht Frankfurt thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 22:01 05/04/2026

Đội hình chính thức

Eintracht Frankfurt

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Albert Riera

Đội hình xuất phát:

23. Michael Zetterer (G)

21. Nathaniel Brown (D)

5. Aurèle Amenda (D)

4. Robin Koch (D)

3. Arthur Theate (D)

20. Ritsu Doan (M)

16. Hugo Larsson (M)

6. Oscar Højlund (M)

7. Ansgar Knauff (M)

25. Arnaud Kalimuendo (F)

9. Jonathan Burkardt (F)

Dự bị:

42. Can Uzun

8. Farès Chaïbi

11. Younes Ebnoutalib

33. Jens Grahl

29. Ayoube Amaimouni-Echghouyab

27. Mario Götze

22. Timothy Chandler

15. Ellyes Skhiri

31. Love Arrhov

1. FC Köln

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Lukas Kwasniok

Đội hình xuất phát:

1. Marvin Schwäbe (G)

28. Sebastian Sebulonsen (D)

33. Rav van den Berg (D)

39. Cenk Özkaçar (D)

32. Kristoffer Lund (D)

8. Denis Huseinbašić (M)

5. Tom Krauß (M)

29. Jan Thielmann (M)

16. Jakub Kamiński (M)

13. Said El Mala (M)

9. Ragnar Ache (F)

Dự bị: