Nhận định Elche vs Atletico Madrid: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 31 điểm và làm khách của Elche, đội đứng hạng 19. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 29/11/2026 trên sân Estadio Manuel Martínez Valero.

Atletico Madrid bước vào trận làm khách trước Elche với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 3 với 31 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 19 với 11 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 29/11/2026 trên sân Estadio Manuel Martínez Valero.

Atletico Madrid nhắm tới nhóm dẫn đầu

Với 31 điểm, Atletico Madrid đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Một kết quả tích cực trên sân Elche sẽ giúp đội khách duy trì sức ép lên các đối thủ phía trên. Ngược lại, việc để mất điểm có thể khiến mục tiêu bám đuổi ngôi đầu trở nên khó khăn hơn.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 20 điểm, tương ứng 16 bậc. Đây là chênh lệch lớn, và trên giấy tờ, Atletico Madrid là đội có nhiều lợi thế hơn.

Phong độ: Atletico Madrid nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 3 và thua 2. Hai chiến thắng mới nhất giúp đội khách bước vào trận với tâm lý khá tích cực. Tuy nhiên, hai trận thua nằm ngay trước chuỗi thắng này cho thấy đội bóng chưa thực sự ổn định.

Elche có phong độ chập chờn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai chiến thắng của Elche đến ở giai đoạn xa hơn, còn 3 trận mới nhất gồm một trận hòa và hai trận thua. Điều đó cho thấy chủ nhà đang gặp khó trong việc duy trì kết quả tốt.

Thế đối đầu cân bằng đáng chú ý

Dù chênh lệch về thứ hạng khá lớn, lịch sử đối đầu lại không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Elche thắng 2, hòa 1 và Atletico Madrid cũng thắng 2. Con số này nhắc rằng Elche từng gây khó cho đối thủ mạnh hơn và có thể tiếp tục làm điều đó trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Atletico Madrid, nhiệm vụ rõ ràng là giữ vững sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội khách cần tận dụng đà từ hai chiến thắng gần nhất và hạn chế những khoảng lơ là từng khiến họ thua hai trận trước đó.

Về phía Elche, thách thức là chặn đứng chuỗi 3 trận không thắng và tìm lại cảm giác chiến thắng trước sân nhà. Thành tích đối đầu cân bằng có thể là nguồn động lực để đội chủ nhà thi đấu thoải mái hơn.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Atletico Madrid được đánh giá cao hơn và có nhiều lý do để hướng tới kết quả tích cực. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng cùng lợi thế sân nhà khiến Elche vẫn là đối thủ không dễ bị xem nhẹ. Nếu giữ được sự chắc chắn, Atletico Madrid sẽ giữ nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Elche · 2 thắng 1 hòa Atletico Madrid · 2 thắng Elche 3 - 2 Atletico Madrid ELC Atletico Madrid 1 - 1 Elche Hòa Elche 0 - 4 Atletico Madrid AM Elche 1 - 0 Atletico Madrid ELC Atletico Madrid 2 - 0 Elche AM

Elche 5 trận gần nhất H B B T T 13 Trận 2-5-6 T-H-B 15 Ghi (TB 1.2) 21 Thủng lưới Atletico Madrid 5 trận gần nhất T T B B T 13 Trận 10-1-2 T-H-B 26 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 13 10 1 2 +16 31 T B T T T 4 Real Betis 13 8 3 2 +5 27 H T T H B … 18 Getafe 13 3 3 7 -13 12 B B T B H 19 Elche 13 2 5 6 -6 11 H B B T H 20 Malaga 13 0 5 8 -15 5 B B B H B

Tình hình lực lượng Elche ✚ A. Boayar (Injury) ✚ T. Lemar (Hamstring Injury) ✚ R. Sanchez (Groin Injury) ✚ Y. Santiago (Injury) ✚ M. Aguado (Ankle Injury) Atletico Madrid ✚ A. Lookman (Knee Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury) ✚ A. Sorloth (Calf Injury)