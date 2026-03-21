Nhận định Elche vs Mallorca - La Liga: Cuộc chiến sinh tử nơi đáy bảng Trận cầu 6 điểm tại Estadio Manuel Martínez Valero vào lúc 20:00 ngày 21/03/2026 quyết định tương lai của cả Elche và Mallorca trong cuộc đua trụ hạng La Liga.

Sân vận động Estadio Manuel Martínez Valero sẽ là tâm điểm của cuộc chiến trụ hạng La Liga khi Elche tiếp đón Mallorca vào lúc 20:00 ngày 21/03/2026. Với khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi cục diện hoàn toàn ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Mallorca đang tạm xếp ở vị trí thứ 16 với 28 điểm, trong khi đội chủ nhà Elche dậm chân ở vị trí thứ 18 với 26 điểm. Đây được coi là trận đấu "6 điểm" bởi nếu giành chiến thắng, Elche sẽ vượt qua chính đối thủ để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Mallorca 16 28 1 thắng, 1 hòa, 3 thua Elche 18 26 0 thắng, 2 hòa, 3 thua

Phong độ và phân tích chuyên môn

Elche: Pháo đài Manuel Martínez Valero

Dù đang nằm trong nhóm xuống hạng, Elche lại sở hữu một thông số khá kỳ lạ: toàn bộ 5 trận thắng của họ từ đầu mùa đều diễn ra trên sân nhà. Với 7 trận hòa và chỉ để thua 2 trận tại thánh địa của mình, thầy trò HLV Elche cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Hiệu suất ghi bàn của Elche đạt mức trung bình 1.3 bàn/trận, nhưng hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn khi đã để lọt lưới 45 bàn sau 28 vòng đấu. Để giành kết quả khả quan, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự trước những đợt phản công của đối thủ.

Mallorca: Nỗi lo xa nhà

Trái ngược với sự ổn định sân nhà của đối thủ, Mallorca đang trải qua một mùa giải thảm họa mỗi khi phải hành quân xa nhà. Trong 14 trận sân khách đã đấu, họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng và phải nhận tới 10 thất bại. Khả năng ghi bàn của Mallorca cũng không mấy ấn tượng với trung bình 1.2 bàn/trận.

Phong độ gần đây của Mallorca cũng rất đáng báo động với 3 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất. Sự thiếu ổn định trong lối chơi và tâm lý yếu kém khi rời xa sân nhà đang đẩy đội bóng này vào tình thế hiểm nghèo.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Nhìn vào lịch sử đối đầu, Elche đang có phần nhỉnh hơn khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Elche giành 2 chiến thắng, hòa 2 và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý là chiến thắng đậm đà 3-0 của Elche vào tháng 4/2022, minh chứng cho sức mạnh của họ tại Manuel Martínez Valero.

13/12/2025: Mallorca 3 - 1 Elche

05/03/2023: Mallorca 0 - 1 Elche

11/10/2022: Elche 1 - 1 Mallorca

16/04/2022: Elche 3 - 0 Mallorca

08/11/2021: Mallorca 2 - 2 Elche

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với những tổn thất nghiêm trọng về nhân sự, đặc biệt là đội khách Mallorca.

Elche: Vắng mặt J. Donald và H. Fort (chấn thương vai).

Mallorca: Danh sách vắng mặt kéo dài với T. Asano, L. Bergstrom, M. Kumbulla (chấn thương cơ), J. Salas (chấn thương đầu gối). Đặc biệt, J. Mojica bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng và J. Virgili nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu trước.

Nhận định và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê, Elche đang nắm giữ lợi thế lớn về mặt tâm lý và sân bãi. Mallorca không chỉ đá tệ trên sân khách mà còn mất đi những trụ cột quan trọng vì chấn thương và thẻ phạt. Khả năng kiểm soát trận đấu của Elche tại sân nhà sẽ là chìa khóa để họ giành ít nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu này.

Dự đoán: Elche thắng hoặc hòa (Double chance: Elche or draw).

Tỷ lệ dự đoán cho thấy cơ hội chiến thắng của đội chủ nhà lên tới 45%, trong khi khả năng thắng trận của Mallorca chỉ chiếm 10%. Với tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều khả năng hiệp một sẽ diễn ra chặt chẽ trước khi bùng nổ trong hiệp hai.