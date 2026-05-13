Nhận định Espanyol vs Athletic Club - La Liga: Nỗ lực trụ hạng tại RCDE Espanyol đối mặt với áp lực giành điểm cực lớn để thoát khỏi nhóm cuối bảng, trong khi Athletic Club hướng tới mục tiêu củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng La Liga.

Trận đấu giữa Espanyol và Athletic Club tại vòng 36 La Liga mang ý nghĩa sống còn đối với đội chủ nhà. Với vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng, một kết quả không tốt tại RCDE Stadium có thể đẩy Espanyol vào tình thế vô cùng nguy hiểm trong cuộc đua trụ hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Espanyol đang đứng ở vị trí thứ 17 với 39 điểm, chỉ ngay sát nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, Athletic Club đang xếp thứ 9 với 44 điểm. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn về điểm số, nhưng phong độ và tâm thế lại có sự khác biệt rõ rệt.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Athletic Club 9 44 Thua 3, Thắng 2 Espanyol 17 39 Thua 4, Hòa 1

Phong độ gần đây và thống kê quan trọng

Espanyol đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ phải nhận tới 4 thất bại và chỉ có được 1 trận hòa. Đội bóng xứ Catalonia đã chơi 35 trận mùa này, ghi được 38 bàn thắng (trung bình 1.1 bàn/trận) nhưng lại để thủng lưới tới 53 lần (trung bình 1.5 bàn/trận). Trên sân nhà, họ cũng chỉ giành được 6 chiến thắng sau 17 lần đón khách.

Phía bên kia chiến tuyến, Athletic Club cũng không có phong độ thực sự ổn định khi thua 3 trong 5 trận gần đây. Tuy nhiên, họ vẫn sở hữu khả năng tấn công tương đương đối thủ với 1.1 bàn/trận và hàng phòng ngự có phần chắc chắn hơn khi để thủng lưới 51 bàn. Đáng chú ý, thành tích sân khách của Athletic Club mùa này khá khiêm tốn với chỉ 4 chiến thắng và phải nhận tới 10 thất bại.

Lịch sử đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, ưu thế đang nghiêng nhẹ về phía đội khách. Cụ thể:

Thắng 3 trận cho Athletic Club

Thắng 1 trận cho Espanyol

Hòa 1 trận

Ở trận lượt đi vào tháng 12 năm 2025, Espanyol đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Athletic Club. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng cho thầy trò đội chủ nhà trong cuộc tái đấu này.

Tình hình lực lượng

Espanyol

Đội chủ nhà chịu tổn thất nặng nề khi F. Calero và T. Dolan vắng mặt vì án treo giò (thẻ vàng). Tiền đạo chủ lực J. Puado chắc chắn ngồi ngoài do chấn thương đầu gối. Ngoài ra, khả năng ra sân của C. Ngonge và C. Romero vẫn còn bỏ ngỏ.

Athletic Club

Đội khách cũng không có được đội hình mạnh nhất khi O. Sancet gặp chấn thương cơ và ngôi sao Nico Williams phải vắng mặt. Aymeric Laporte và B. Prados Diaz đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương đầu gối nhưng khả năng thi đấu vẫn chưa chắc chắn.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dù phải làm khách, Athletic Club vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ dàn nhân sự đồng đều. Tuy nhiên, với tính chất của một trận chiến trụ hạng, Espanyol chắc chắn sẽ chơi với tinh thần không còn gì để mất. Các chuyên gia dự báo một thế trận chặt chẽ, nơi đội khách có xu hướng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng khó có thể tạo ra cách biệt lớn.

Dựa trên các chỉ số thống kê, tỷ lệ giành chiến thắng được chia đều cho cửa khách thắng (45%) và một kết quả hòa (45%). Cơ hội thắng cho Espanyol chỉ được đánh giá ở mức 10%. Dự kiến trận đấu sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi hiệu suất của cả hai đội đều đang ở mức thấp.

Dự đoán: Athletic Club thắng hoặc Hòa.