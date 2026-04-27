Nhận định Espanyol vs Levante - La Liga 02:00 ngày 28/04/2026 - Vòng 33 La Liga. Espanyol đối mặt thử thách cực đại khi tiếp đón một Levante đang hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính.

Cuộc đối đầu giữa Espanyol và Levante tại RCDE Stadium mang ý nghĩa sống còn đối với cục diện nhóm cuối bảng La Liga. Trong khi đội chủ nhà đang trải qua chuỗi ngày u ám với phong độ chạm đáy, Levante lại cho thấy những tín hiệu lạc quan trong nỗ lực đào thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và phong độ trái ngược

Espanyol bước vào trận đấu này với tâm thế bất ổn. Đội bóng xứ Catalonia đang đứng thứ 14 với 38 điểm, nhưng chuỗi 5 trận gần nhất chỉ biết đến hòa và thua (thua 4, hòa 1) đang đẩy họ dần vào vòng nguy hiểm. Hàng thủ của Espanyol đang là tử huyệt khi để lọt lưới trung bình 1,5 bàn mỗi trận từ đầu mùa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Espanyol 14 38 Thua 4, Hòa 1 Levante 19 32 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Trái ngược với chủ nhà, Levante dù đang đứng thứ 19 nhưng lại sở hữu phong độ vô cùng ấn tượng. Với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 vòng đấu gần đây, đội bóng này đã tích lũy được 32 điểm, thu hẹp đáng kể khoảng cách với các đối thủ xếp trên. Sự tự tin đang dần trở lại với các cầu thủ khách trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Lịch sử đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù đang có phong độ kém, Espanyol vẫn có điểm tựa từ lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, họ duy trì thành tích bất bại trước Levante với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, ở trận lượt đi vào tháng 1/2026, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1, cho thấy sự cân bằng trong lối chơi của cả hai bên thời điểm hiện tại.

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Về phía Espanyol, sự vắng mặt của J. Puado do chấn thương đầu gối là một mất mát lớn trên hàng công. Thiếu vắng nhân tố gây đột biến này, khả năng xuyên phá của đội chủ nhà sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Levante thậm chí còn đối mặt với bài toán nhân sự nan giải hơn. Đội khách sẽ không có sự phục vụ của R. Brugue và U. Elgezabal do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Bên cạnh đó, I. Romero vắng mặt vì án treo giò (thẻ vàng) và K. Tunde cũng chưa kịp bình phục chấn thương. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột ở cả ba tuyến buộc HLV Levante phải có những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Espanyol dù có lợi thế sân nhà nhưng phong độ yếu kém sẽ khiến họ phải nhập cuộc thận trọng. Ngược lại, với tâm lý hưng phấn, Levante nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn thắng sớm, tận dụng sự lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của chủ nhà.

Các chuyên gia đánh giá cao khả năng có điểm của Levante trong chuyến làm khách này. Tỷ lệ dự đoán cho thấy cửa thắng của đội khách và một kết quả hòa là tương đương nhau (45%), trong khi cơ hội giành trọn 3 điểm của Espanyol chỉ vỏn vẹn 10%. Đây có thể là một trận đấu mà Levante sẽ tận dụng tốt cơ hội để tiếp tục hành trình trụ hạng thần kỳ của mình.

Dự đoán kết quả: Levante từ hòa đến thắng.