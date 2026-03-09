Nhận định Espanyol vs Oviedo - La Liga: Cơ hội bứt phá tại RCDE Stadium Espanyol tiếp đón đội cuối bảng Oviedo vào lúc 03h00 ngày 10/03 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong bối cảnh cả hai đội đều tổn thất lực lượng.

Trận đối đầu giữa Espanyol và Oviedo tại vòng đấu tới của La Liga mang những ý nghĩa sống còn cho mục tiêu riêng của mỗi đội. Trong khi Espanyol đang nỗ lực duy trì vị thế ở nhóm trên, Oviedo lại đang vùng vẫy ở đáy bảng xếp hạng với hy vọng mong manh về một cuộc lội ngược dòng để trụ hạng.

03h00 ngày 10/03 - Vòng đấu La Liga

Cuộc chạm trán diễn ra trên sân vận động RCDE Stadium, nơi Espanyol thường xuyên thể hiện bộ mặt tích cực hơn so với những chuyến hành quân xa nhà. Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là rất lớn, báo hiệu một trận đấu đầy khó khăn cho đội khách.

Vị trí và phong độ hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Espanyol 7 36 Hòa 1, Thua 4 Oviedo 20 17 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Mặc dù đang đứng thứ 7 với 36 điểm, Espanyol lại đang trải qua giai đoạn khó khăn khi không thắng trong 5 trận gần nhất (thắng 0, hòa 1, thua 4). Tuy nhiên, thành tích sân nhà của họ vẫn là điểm tựa với 6 chiến thắng từ đầu mùa. Hàng công của đội chủ nhà duy trì hiệu suất trung bình 1.3 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Oviedo đang chìm sâu ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 17 điểm sau 26 vòng đấu. Đội bóng này sở hữu hàng công kém hiệu quả nhất giải khi chỉ ghi được 16 bàn (trung bình 0.6 bàn/trận) và đã để thủng lưới tới 43 lần. Phong độ sân khách của Oviedo là một thảm họa khi họ đã để thua tới 9 trận trong các chuyến đi xa.

Tình hình lực lượng sứt mẻ

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự khi nhiều trụ cột vắng mặt vì chấn thương và thẻ phạt.

Espanyol: Thiếu vắng nhiều quân bài chủ chốt

Exposito: Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng.

Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng. C. Pickel: Không thể thi đấu do nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Không thể thi đấu do nhận thẻ đỏ trực tiếp. J. Puado: Nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối.

Nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương đầu gối. A. Roca: Khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương vai.

Oviedo: Danh sách chấn thương kéo dài

L. Ahijado và T. Borbas: Cả hai đều vắng mặt do các vấn đề chấn thương khác nhau.

Cả hai đều vắng mặt do các vấn đề chấn thương khác nhau. D. Costas: Gặp chấn thương cơ bắp, không kịp bình phục.

Gặp chấn thương cơ bắp, không kịp bình phục. L. Dendoncker: Tiếp tục ngồi ngoài do chưa hoàn thành quá trình hồi phục.

Lịch sử đối đầu và dự báo chiến thuật

Trong 5 trận đối đầu gần nhất, cán cân đang nghiêng về phía Espanyol với 3 chiến thắng, trong khi Oviedo thắng 2 trận. Đáng chú ý, ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 10/2025, Espanyol đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách.

Với ưu thế sân nhà và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Espanyol được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Các chuyên gia đánh giá cơ hội thắng của đội chủ nhà là 45%, tỷ lệ hòa là 45% và chỉ dành 10% cơ hội thắng cho đội khách Oviedo. Với tính chất quan trọng của trận đấu và hàng công không quá bùng nổ của cả hai bên, kịch bản trận đấu có ít bàn thắng (dưới 2.5 bàn) đang được tính đến.

Dự đoán kết quả: Espanyol từ hòa đến thắng.