Nhận định Estac Troyes vs Lens: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 7 điểm, và sẽ hành quân tới sân của Estac Troyes lúc 01:45 ngày 18/10/2026 tại Stade de l'Aube.

Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 7 điểm. Chuyến làm khách trên sân Stade de l'Aube của Estac Troyes lúc 01:45 ngày 18/10/2026 là dịp để đội bóng này củng cố vị thế. Chủ nhà đang xếp hạng 17 với 4 điểm và chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.

Lens bám đuổi nhóm dự cúp châu lục bằng phong độ biến động

Trong 5 trận gần nhất, Lens thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giai đoạn giữa chuỗi trận, trước khi đội bóng này hòa một trận ở thời điểm xa nhất. Trận gần đây nhất của họ lại kết thúc bằng thất bại.

Dù vậy, vị trí thứ 11 với 7 điểm vẫn giúp Lens duy trì khoảng cách an toàn so với đối thủ sắp gặp. Với một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, việc tránh để chuỗi kết quả thiếu ổn định kéo dài là yêu cầu cần thiết ở chuyến làm khách này.

Estac Troyes cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng

Phong độ của Estac Troyes là điểm yếu rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Họ chỉ hòa ở trận xếp thứ hai tính từ trận gần nhất, còn lại đều là thất bại.

Với 4 điểm và đứng thứ 17, Estac Troyes cách Lens 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Chuỗi kết quả tiêu cực khiến đội bóng này chịu áp lực lớn khi tiếp đón một đối thủ đang ở nửa trên của bảng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lens

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Estac Troyes chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Lens thắng 4 lần, một thành tích cho thấy họ chiếm ưu thế rõ rệt trong cặp đấu này.

Lợi thế tâm lý vì thế nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và sân nhà có thể giúp Estac Troyes thi đấu quyết liệt hơn khi cần có điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lens, mấu chốt nằm ở sự ổn định. Đội bóng này từng có hai trận thắng liên tiếp trong chuỗi gần đây nhưng không giữ được mạch đó, nên cần tránh sai sót ngay từ đầu trận để kiểm soát thế trận trước một đối thủ đang thiếu tự tin.

Với Estac Troyes, thử thách là phá vỡ chuỗi trận không thắng. Họ cần một khởi đầu tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng yếu tố sân nhà để gây khó cho đội khách ngay từ những phút đầu.

Nhận định

Xét về phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu gần đây, Lens được đánh giá cao hơn trong cuộc gặp này. Đội khách có vị trí tốt hơn, nhiều điểm hơn và thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Dù vậy, họ vẫn cần thận trọng trước một Estac Troyes đang rất cần điểm số và có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Estac Troyes · 0 thắng 1 hòa Lens · 4 thắng Estac Troyes 2 - 4 Lens LEN Estac Troyes 1 - 1 Lens Hòa Lens 1 - 0 Estac Troyes LEN Estac Troyes 1 - 3 Lens LEN Lens 4 - 0 Estac Troyes LEN

Estac Troyes 5 trận gần nhất B H B B B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 13 Thủng lưới Lens 5 trận gần nhất B T T B H 6 Trận 2-1-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 2 Lille 6 4 1 1 +5 13 T B T T H 3 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T … 10 Nice 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 11 Lens 6 2 1 3 +1 7 T B H B B 12 Strasbourg 6 2 1 3 -1 7 B B H T T … 16 Auxerre 6 2 0 4 -8 6 B T T B B 17 Estac Troyes 6 1 1 4 -9 4 B B B B T 18 Le Havre 6 0 2 4 -4 2 B B H B H

Tình hình lực lượng Estac Troyes ✚ Y. Kone (Knee Injury) ✚ A. Ouzenadji (Knee Injury) ✚ Y. Titi (Leg Injury) ✚ I. Boura (Hip Injury) ✚ Y. Kone (Knee Injury) ✚ A. Ouzenadji (Knee Injury) ✚ Y. Titi (Leg Injury) ✚ I. Boura (Hip Injury) Lens ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ J. Gradit (Muscle Injury) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ M. Udol (Red Card) ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ J. Gradit (Muscle Injury) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury)