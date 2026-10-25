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Nhận định Estoril vs Moreirense: Cả hai cùng khát thắng

Văn Thể25/10/2026 17:45

Estoril và Moreirense cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, trước cuộc gặp lúc 22h30 ngày 25/10/2026 tại Estádio António Coimbra da Mota.

Estoril và Moreirense cùng bước vào trận đấu lúc 22h30 ngày 25/10/2026 với nhu cầu giống nhau: tìm lại một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trên sân Estádio António Coimbra da Mota, cả chủ nhà lẫn đội khách đều muốn dùng cuộc gặp này để chặn đà đi xuống.

Estoril: chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất

Estoril đang có chuỗi phong độ đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Kết quả gần nhất là một trận hòa, nhưng trước đó đội có 3 trận thua liên tiếp.

Trên bảng xếp hạng, Estoril đang đứng thứ 18 với 2 điểm. Một mùa giải khởi đầu với quá ít điểm số khiến mỗi trận đấu trên sân nhà càng mang nhiều áp lực. Với đội bóng này, bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có giá trị về mặt tinh thần.

Moreirense: phong độ chập chờn nhưng vị trí tốt hơn

Moreirense cũng không có chuỗi kết quả thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, họ đang thua 2 trận liên tiếp gần đây nhất, nên cần sớm dừng lại đà sa sút này.

Dù vậy, Moreirense vẫn đứng ở vị trí thuận lợi hơn. Đội xếp thứ 12 với 8 điểm, hơn Estoril 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy họ đã tích lũy được nền tảng tốt hơn từ đầu mùa, dù phong độ hiện tại chưa phản ánh điều đó.

Thế đối đầu nghiêng về Moreirense

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Estoril không thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận trước Moreirense. Như vậy, đội chủ nhà chưa tìm được chiến thắng trong chuỗi đối đầu gần đây, còn Moreirense là bên có nhiều trận thắng hơn.

Tuy nhiên, việc có tới 3 trận hòa cho thấy hai đội thường cầm chân nhau. Đây là cặp đấu hiếm khi nghiêng hẳn về một phía, và những khác biệt thường nằm ở chi tiết nhỏ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội đều đang thiếu chiến thắng, nên sự thận trọng có thể xuất hiện ở giai đoạn đầu trận. Estoril có lợi thế sân nhà và cần tận dụng khán giả của mình để tạo sức ép sớm. Ngược lại, Moreirense có thể chọn cách chơi chắc chắn, giữ cự ly tốt và chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Bên nào giữ được sự tập trung trong những phút đầu và hạn chế sai sót cá nhân sẽ có lợi thế tâm lý. Với phong độ hiện tại của cả hai, bàn thắng mở tỷ số có thể đóng vai trò quan trọng trong diễn biến chung của trận đấu.

Nhận định

Về mặt phong độ, cả hai đều gặp khó khăn, nhưng Moreirense nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, nhiều điểm hơn và thành tích đối đầu gần đây tốt hơn. Estoril lại có lợi thế sân nhà và động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà cả hai đội đều khát một kết quả tích cực. Một trận đấu cân bằng, nhiều toan tính và ít chỗ cho sai lầm là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estoril · 0 thắng3 hòaMoreirense · 2 thắng
21/04/2026
Moreirense
1 - 0
Estoril
MOR
07/12/2025
Estoril
3 - 3
Moreirense
Hòa
12/05/2025
Moreirense
2 - 2
Estoril
Hòa
29/12/2024
Estoril
2 - 2
Moreirense
Hòa
19/05/2024
Moreirense
2 - 1
Estoril
MOR
Estoril
5 trận gần nhất
HBBBH
8
Trận
0-2-6
T-H-B
4
Ghi (TB 0.5)
12
Thủng lưới
Moreirense
5 trận gần nhất
BBHTB
8
Trận
2-2-4
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto9900+1727TTTTT
2Benfica8611+1719TBTTT
3Sporting CP8530+1118THHTT
11Vitória SC922508TBHBH
12Moreirense8224-78BHTBB
13Maritimo9225-108BBHBB
17Nacional8116-94BBBBB
18Estoril8026-82BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Estoril vs Moreirense: Cả hai cùng khát thắng
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