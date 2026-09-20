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Nhận định Estrela vs Academico Viseu: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể20/09/2026 16:38

Estrela bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Academico Viseu lúc 21:30 ngày 20/09/2026, quyết tâm bảo vệ thành tích bất bại và duy trì lợi thế đối đầu.

Estrela bước vào cuộc đọ sức với Academico Viseu lúc 21:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio Jose Gomes với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đang xếp ở vị trí thứ 6 với 10 điểm, đội chủ nhà chỉ hơn đối thủ 2 điểm, biến màn so tài này trở thành tâm điểm chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng.

Estrela duy trì sự ổn định và mạch bất bại

Phong độ của Estrela trong thời gian gần đây đem lại sự yên tâm lớn cho người hâm mộ. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Lối chơi kỷ luật cùng tính tổ chức cao giúp Estrela tích lũy điểm số đều đặn để giữ vững vị trí thứ 6 với 10 điểm.

Điểm tựa từ sân nhà Estadio Jose Gomes sẽ là cú hích tinh thần quan trọng. Khi được chơi trên mặt cỏ quen thuộc, Estrela luôn biết cách kiểm soát nhịp độ, phong tỏa các mối đe dọa từ sớm và kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở nơi đối phương để định đoạt cục diện.

Academico Viseu và bài toán phong độ thất thường

Ở chiều ngược lại, Academico Viseu đang đứng ở vị trí thứ 9 với 8 điểm. Đội khách cho thấy sự thiếu ổn định trong lối chơi qua từng vòng đấu. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, Academico Viseu chỉ có được 2 chiến thắng, trong khi phải nhận 1 trận hòa và 2 thất bại.

Dù cách biệt giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm, sự phập phù ở các thời điểm then chốt đang cản trở Academico Viseu vươn lên. Chuyến hành quân đến sân của một đối thủ có phong độ ổn định sẽ là thử thách đòi hỏi sự tập trung tối đa của toàn bộ đội hình.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh yếu tố sân bãi và phong độ hiện tại, thành tích đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Estrela áp đảo hoàn toàn khi giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa, chưa để Academico Viseu đánh bại bất kỳ lần nào.

Thành tích bất bại này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Estrela trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Academico Viseu sẽ phải nỗ lực vượt qua rào cản tâm lý từ quá khứ nếu muốn tìm kiếm một kết quả tích cực.

Xu hướng thế trận trên sân Estadio Jose Gomes

Xét một cách tổng thể, Estrela đang nắm giữ nhiều lợi thế rõ rệt để định đoạt diễn biến của trận đấu. Việc sở hữu mạch 5 trận bất bại cùng chuỗi đối đầu vượt trội sẽ thúc đẩy đội chủ nhà chủ động thiết lập thế trận chặt chẽ và an toàn.

Về phía Academico Viseu, sự thận trọng là ưu tiên hàng đầu trong chuyến làm khách lần này. Một lối chơi phòng ngự chủ động nhằm hạn chế khoảng trống có thể là phương án tối ưu để họ hy vọng giành điểm trước một Estrela đang duy trì được sự tự tin và ổn định cao.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Estrela · 3 thắng1 hòaAcademico Viseu · 0 thắng
05/03/2023
Academico Viseu
1 - 1
Estrela
Hòa
13/09/2022
Estrela
2 - 1
Academico Viseu
EST
05/03/2022
Academico Viseu
0 - 4
Estrela
EST
11/10/2021
Estrela
4 - 0
Academico Viseu
EST
Estrela
5 trận gần nhất
HTHTH
6
Trận
2-4-0
T-H-B
14
Ghi (TB 2.3)
12
Thủng lưới
Academico Viseu
5 trận gần nhất
TTBHB
6
Trận
2-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP7430+915HHTTT
5Arouca7322+311HBHTB
6Estrela6240+210HTHTH
7SC Braga5311+210TBTTH
8GIL Vicente622208HBBHT
9Academico Viseu6222-28TTBHB
10Alverca7223-28TTBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Estrela vs Academico Viseu: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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