Nhận định Everton vs Bournemouth - Premier League: Thử thách tại Hill Dickinson Stadium Everton đối đầu đối thủ kỵ rơ Bournemouth vào lúc 02:30 ngày 11/02/2026 trong trận đấu quan trọng nhằm củng cố vị trí tại nửa trên bảng xếp hạng Premier League.

Cuộc chạm trán giữa Everton và Bournemouth tại vòng đấu thứ 26 Premier League mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 02:30 ngày 11/02/2026 trên sân vận động Hill Dickinson Stadium, nơi chủ nhà Everton đang nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 8 trước sự áp sát của chính đối thủ.

Cục diện bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Trên bảng xếp hạng Premier League, Everton hiện đang xếp vị trí thứ 8 với 37 điểm sau 25 vòng đấu. Đội chủ sân Hill Dickinson Stadium đang duy trì mạch phong độ khá ổn định với 2 chiến thắng và 3 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự là điểm tựa của Everton khi họ ghi được 28 bàn và cũng để lọt lưới đúng 28 lần.

Bên phía đối diện, Bournemouth đứng thứ 11 với 34 điểm. Dù xếp dưới chủ nhà 3 bậc, nhưng đội khách lại sở hữu lối chơi bùng nổ hơn với 41 bàn thắng ghi được. Tuy nhiên, hàng thủ của Bournemouth vẫn là bài toán đau đầu với 44 bàn thua sau 25 trận. Phong độ gần đây của Bournemouth rất ấn tượng khi họ giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu vừa qua.

Lịch sử đối đầu và ưu thế của đội khách

Dù Everton được thi đấu trên sân nhà, nhưng các số liệu thống kê lịch sử đang nghiêng hẳn về phía Bournemouth. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tại Premier League, Bournemouth đã giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Everton chỉ có duy nhất 1 lần ca khúc khải hoàn. Đáng chú ý, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Everton đã vượt qua đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0 ngay trên sân khách.

Tình hình lực lượng

Về mặt nhân sự, cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất do chấn thương:

Everton: Đội bóng sẽ thiếu vắng sự phục vụ của J. Grealish do chấn thương bàn chân.

Đội bóng sẽ thiếu vắng sự phục vụ của J. Grealish do chấn thương bàn chân. Bournemouth: Danh sách bệnh binh của đội khách khá dài với B. Doak (chấn thương gân kheo), J. Kluivert (chấn thương đầu gối), J. Soler và M. Tavernier (chấn thương đùi). Ngoài ra, khả năng ra sân của T. Adams vẫn còn bỏ ngỏ.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Với ưu thế đối đầu và hàng công đang vào phom, Bournemouth được đánh giá cao hơn về khả năng giành điểm dù phải làm khách. Everton với lợi thế sân nhà và hàng thủ chắc chắn hơn sẽ cố gắng kiểm soát thế trận, nhưng sự vắng mặt của các trụ cột có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc xuyên phá khung thành đối phương.

Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu giằng co. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng thắng của Bournemouth và một kết quả hòa là ngang nhau (cùng 45%), trong khi cơ hội thắng của chủ nhà Everton chỉ ở mức 10%. Kịch bản về một trận đấu có dưới 2.5 bàn thắng được dự báo cho cả hai đội trong bối cảnh thận trọng trước mục tiêu giành điểm.

Dự đoán kết quả: Bournemouth thắng hoặc hòa.