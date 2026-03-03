Nhận định Everton vs Burnley - Premier League: Cơ hội cho nửa xanh vùng Merseyside Everton tiếp đón Burnley tại Hill Dickinson Stadium với mục tiêu củng cố vị thế trong top 10, trong khi đội khách đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng.

Trận đấu giữa Everton và Burnley trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 02:30 ngày 04/03/2026 tại sân vận động Hill Dickinson Stadium. Với lợi thế sân nhà và vị trí vượt trội trên bảng xếp hạng, Everton được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước một Burnley đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Everton đang đứng thứ 8 với 40 điểm sau 28 vòng đấu. Đội bóng vùng Merseyside duy trì phong độ ổn định với lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả. Ngược lại, Burnley đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi xếp vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 19 điểm, cách nhóm an toàn một khoảng cách đáng kể.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Everton 8 40 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Burnley 19 19 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Phong độ và thống kê chuyên môn

Everton sở hữu hàng thủ tương đối chắc chắn khi chỉ để thủng lưới trung bình 1.2 bàn/trận. Tại sân nhà, họ đã giành được 4 chiến thắng và 4 trận hòa sau 28 trận đã đấu. Hiệu suất ghi bàn của đội chủ sân Hill Dickinson đạt mức 1.1 bàn/trận, cho thấy sự ổn định trong khâu dứt điểm.

Phía bên kia chiến tuyến, Burnley đang đối mặt với bài toán nan giải ở hàng phòng ngự. Đội khách đã để thủng lưới tới 56 bàn sau 28 trận, tương đương trung bình 2.0 bàn/trận. Mặc dù hàng công có hiệu suất ghi bàn tương đương Everton (1.1 bàn/trận), nhưng sai lầm ở tuyến dưới khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quan trọng, đặc biệt là trong các chuyến hành quân xa nhà (chỉ thắng 2 trận trên sân khách).

Lịch sử đối đầu ưu thế cho chủ nhà

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Everton đang chiếm ưu thế áp đảo với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất vào tháng 12/2025 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Các trận đấu tại Goodison Park trước đây thường chứng kiến Everton kiểm soát hoàn toàn thế trận, tiêu biểu là chiến thắng 3-0 vào cuối năm 2023.

Tình hình lực lượng: Burnley tổn thất nặng nề

Đội chủ nhà Everton sẽ thiếu vắng hai nhân tố quan trọng là C. Alcaraz và J. Grealish do chấn thương. Tuy nhiên, sự vắng mặt này vẫn được coi là nhẹ nhàng hơn nhiều so với danh sách bệnh binh dài dặc của Burnley.

Đội khách bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột bao gồm: Z. Amdouni (chấn thương đầu gối), J. Beyer (chấn thương đùi), J. Cullen (chấn thương đầu gối), cùng các trường hợp chấn thương của A. Broja, C. Roberts và M. Tresor Ndayishimiye. Ngoài ra, khả năng ra sân của M. Edwards và A. Tuanzebe vẫn còn bỏ ngỏ, khiến đội hình của Burnley bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Everton nắm giữ 45% cơ hội giành chiến thắng. Lối chơi kiểm soát bóng và tận dụng sai lầm ở hàng thủ Burnley sẽ là chìa khóa cho HLV đội chủ nhà. Trong khi đó, Burnley có thể sẽ chọn cách chơi lùi sâu để tìm kiếm 1 điểm, nhưng với hàng thủ lỏng lẻo, đây sẽ là thử thách cực đại.

Dự đoán trận đấu sẽ không có quá nhiều bàn thắng (dưới 2.5 bàn) do tính chất quan trọng của điểm số đối với cả hai đội. Phương án an toàn nhất được đưa ra là Everton thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 02:00 04/03/2026

Đội hình chính thức

Everton

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Leighton Baines

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

15. Jake O'Brien (D)

6. James Tarkowski (D)

32. Jarrad Branthwaite (D)

16. Vitaliy Mykolenko (D)

27. Idrissa Gueye (M)

37. James Garner (M)

7. Dwight McNeil (M)

22. Kiernan Dewsbury-Hall (M)

10. Iliman Ndiaye (M)

9. Beto (F)

Dự bị:

12. Mark Travers

2. Nathan Patterson

5. Michael Keane

45. Harrison Armstrong

20. Tyler Dibling

34. Merlin Röhl

42. Tim Iroegbunam

11. Thierno Barry

19. Tyrique George

Burnley

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Scott Parker

Đội hình xuất phát:

1. Martin Dúbravka (G)

12. Bashir Humphreys (D)

4. Joe Worrall (D)

5. Maxime Estève (D)

2. Kyle Walker (M)

16. Florentino Luís (M)

8. Lesley Ugochukwu (M)

23. Lucas Pires (M)

28. Hannibal Mejbri (F)

11. Jaidon Anthony (F)

9. Lyle Foster (F)

Dự bị: