Nhận định Everton vs Chelsea: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 10 điểm, bằng điểm Chelsea ở hạng 6. Hai đội gặp nhau lúc 18h30 ngày 17/10/2026.

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 10 điểm. Đối thủ của họ là Chelsea, đứng ngay sau ở hạng 6 và cũng có 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 17/10/2026 tại Hill Dickinson Stadium. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng gần như không tồn tại.

Cuộc đua tốp đầu và sức nặng của trận đấu

Everton và Chelsea đang đứng liền kề nhau, cùng tích lũy 10 điểm. Vì vậy, kết quả trận này có thể làm thay đổi thứ tự của hai đội trong nhóm đầu bảng. Đội thắng sẽ có lợi thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh trực tiếp. Nếu hòa, hai đội tiếp tục bám sát nhau.

Everton: bất bại trong 5 trận gần nhất

Everton đang có chuỗi phong độ rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau đó là hai chiến thắng liên tiếp.

Chuỗi bất bại này giúp Everton giữ vững vị trí thứ 5. Đây cũng là nền tảng tinh thần quan trọng trước một đối thủ nằm ngay sát họ trên bảng xếp hạng. Sự chắc chắn trong thi đấu là điểm mạnh nổi bật của đội bóng này ở giai đoạn hiện tại.

Chelsea: phong độ thất thường nhưng vừa thắng

Phong độ của Chelsea biến động hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả của đội đan xen giữa thắng và thua, cho thấy sự thiếu ổn định.

Tuy nhiên, Chelsea đang đến trận này với một chiến thắng ở lượt đấu gần nhất. Nếu giữ được tinh thần đó, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Everton. Thách thức lớn nhất của đội là duy trì sự ổn định thay vì để kết quả lên xuống liên tục.

Thế đối đầu nghiêng về Chelsea

Lịch sử gần đây đang nghiêng về phía Chelsea. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Chelsea thắng 3 trận, Everton thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể với đội khách.

Dù vậy, Everton đang có phong độ tốt hơn và không thua trong 5 trận gần nhất. Vì thế, thế đối đầu thiên lệch này chưa chắc phản ánh đúng cục diện hiện tại.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội cùng điểm và đứng sát nhau, nên sai lầm nhỏ có thể quyết định kết quả. Everton sẽ muốn tận dụng sự chắc chắn đã thể hiện trong chuỗi bất bại. Chelsea lại cần giữ nhịp độ sau chiến thắng gần nhất và tránh những giai đoạn thi đấu thiếu tập trung vốn khiến họ thua 2 trong 5 trận vừa qua.

Một trận đấu cân bằng và giằng co nhiều khả năng sẽ diễn ra. Đội nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế.

Nhận định

Everton có phong độ ổn định hơn, trong khi Chelsea có thành tích đối đầu tốt hơn. Hai yếu tố này gần như triệt tiêu nhau, cộng thêm việc hai đội bằng điểm và đứng liền kề trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là một cuộc đối đầu khó lường, và kết quả có thể ảnh hưởng đến vị thế của cả hai đội trong nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Everton · 1 thắng 1 hòa Chelsea · 3 thắng Everton 3 - 0 Chelsea EVE Chelsea 2 - 0 Everton CHE Chelsea 1 - 0 Everton CHE Everton 0 - 0 Chelsea Hòa Chelsea 6 - 0 Everton CHE

Everton 5 trận gần nhất H T T H H 6 Trận 2-4-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Chelsea 5 trận gần nhất T B H T B 6 Trận 3-1-2 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 6 6 0 0 +11 18 T T T T T 2 Arsenal 6 5 0 1 +5 15 T B T T T 3 Brighton 6 4 1 1 +13 13 T T T H B 4 Brentford 6 2 4 0 +6 10 H T H H H 5 Everton 6 2 4 0 +3 10 H T H H H 6 Chelsea 6 3 1 2 +2 10 T B H B T 7 Leeds 6 2 3 1 +3 9 B H T H H …

Tình hình lực lượng Everton ✚ V. Mykolenko (Knock) ✚ V. Mykolenko (Knock) Chelsea ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ R. James (Knee Injury) ✚ E. Emegha (Muscle Injury) ✚ J. Gittens (Ankle Injury) ✚ R. James (Knee Injury) ✚ E. Emegha (Muscle Injury)