Nhận định Everton vs Liverpool - Premier League: Cuộc đối đầu rực lửa tại Hill Dickinson Stadium Liverpool hành quân đến sân Everton với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng do bão chấn thương. Trong khi đó, chủ nhà Everton đang có phong độ ổn định và sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Trận Derby vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool diễn ra lúc 20:00 ngày 19/04/2026 trên sân vận động Hill Dickinson Stadium. Đây là thời điểm nhạy cảm khi cả hai đội đều đang nỗ lực tối đa để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Premier League khi mùa giải đi vào giai đoạn nước rút.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Liverpool đang tạm xếp ở vị trí thứ 5 với 52 điểm, duy trì hy vọng cạnh tranh một suất trong top 4. Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò huấn luyện viên không thực sự ổn định khi chỉ giành được 2 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất (thắng 2, hòa 1, thua 2).

Ngược lại, Everton đang đứng thứ 10 với 47 điểm. Đội chủ nhà đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc về mặt lối chơi với phong độ ấn tượng hơn đối thủ trong thời gian ngắn vừa qua, cụ thể là giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận) Liverpool 5 52 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Everton 10 47 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Phân tích hiệu số và thống kê thi đấu

Sau 32 trận đã đấu, Liverpool ghi được 52 bàn thắng (trung bình 1.6 bàn/trận) nhưng cũng để thủng lưới tới 42 bàn. Khả năng phòng ngự đang là bài toán khiến đội khách lo lắng khi họ để lọt lưới trung bình 1.3 bàn mỗi trận. Trên sân khách mùa này, Liverpool mới chỉ có 6 chiến thắng sau 16 lần hành quân.

Phía bên kia chiến tuyến, Everton thể hiện lối chơi thực dụng hơn. Họ ghi được 39 bàn (trung bình 1.2 bàn/trận) và có hàng thủ khá chắc chắn khi chỉ để thủng lưới 37 bàn (trung bình 1.2 bàn/trận). Tại sân nhà Hill Dickinson Stadium, Everton đã giành được 6 trận thắng và 4 trận hòa, biến nơi đây thành một điểm đến khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Lịch sử đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Liverpool đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Everton. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là trận thắng 2-0 của Everton vào tháng 4/2024, cho thấy họ hoàn toàn có khả năng khắc chế lối chơi của đối thủ tại tổ ấm của mình.

20/09/2025: Liverpool 2 - 1 Everton

03/04/2025: Liverpool 1 - 0 Everton

13/02/2025: Everton 2 - 2 Liverpool

25/04/2024: Everton 2 - 0 Liverpool

21/10/2023: Liverpool 2 - 0 Everton

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của Liverpool

Danh sách chấn thương của Liverpool đang kéo dài đáng báo động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh đội hình. Đội khách sẽ thiếu vắng thủ thành số 1 Alisson (chấn thương cơ), cùng các nhân tố chủ chốt như W. Endo (chấn thương chân), J. Gomez, S. Bajcetic (chấn thương gân kheo) và C. Bradley (chấn thương đầu gối). Điều này sẽ buộc huấn luyện viên phải có những điều chỉnh nhân sự bất đắc dĩ.

Trong khi đó, Everton cũng mất đi sự phục vụ của ngôi sao J. Grealish vì chấn thương chân. Khả năng ra sân của C. Alcaraz vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng nhìn chung đội hình của chủ nhà vẫn giữ được bộ khung ổn định hơn so với đối thủ.

Dự đoán kết quả và nhận định chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và đối thủ đang khủng hoảng lực lượng, Everton được đánh giá cao về khả năng có điểm. Các chuyên gia dự báo một thế trận chặt chẽ khi cả hai đội đều có xu hướng ghi dưới 2.5 bàn thắng trong trận đấu này.

Tỷ lệ dự đoán cho thấy cơ hội chiến thắng của Everton là 35%, khả năng chia điểm là 35%, trong khi khả năng thắng của Liverpool chỉ ở mức 30%. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội chủ sân Hill Dickinson Stadium là kịch bản rất dễ xảy ra.