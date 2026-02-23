Nhận định Everton vs Manchester United - Premier League: Mục tiêu bám đuổi Top 4 Manchester United đứng trước cơ hội áp sát nhóm dự Champions League khi đối đầu với Everton, đội bóng đang gặp khó khăn về lực lượng trên sân nhà Hill Dickinson Stadium.

Trận đấu giữa Everton và Manchester United trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 03:00 ngày 24/02/2026 tại sân vận động Hill Dickinson Stadium. Đây là cuộc đối đầu quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng lọt vào nhóm dẫn đầu của Quỷ đỏ thành Manchester.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Manchester United đang có những bước tiến vững chắc trên bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ 5 với 45 điểm. Phong độ của đội khách cực kỳ ổn định với chuỗi 5 trận gần nhất bất bại, bao gồm 4 trận thắng và 1 trận hòa. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1,8 bàn/trận, hàng công của Quỷ đỏ đang cho thấy sức mạnh đáng gờm.

Trong khi đó, đội chủ nhà Everton hiện xếp thứ 9 với 37 điểm sau 26 vòng đấu. Phong độ của đội chủ sân Hill Dickinson ở mức trung bình với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây nhất. Hàng thủ của Everton đã để thủng lưới 30 bàn từ đầu mùa, tương đương 1,2 bàn/trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Manchester United 5 45 Thắng 4, Hòa 1 Everton 9 37 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Lịch sử đối đầu và thống kê chi tiết

Nhìn vào lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, cán cân đang nghiêng nhẹ về phía Manchester United với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, trong trận lượt đi vào tháng 11/2025, Everton đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân khách.

Về khả năng ghi bàn mùa này, Manchester United vượt trội với tổng cộng 47 bàn thắng sau 26 trận. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng bộc lộ những lỗ hổng khi để thủng lưới 37 bàn (trung bình 1,4 bàn/trận). Phía Everton, họ sở hữu lối chơi thực dụng hơn với 29 bàn thắng và 30 bàn thua sau cùng số trận đã đấu.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Everton đang đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng khi thiếu vắng J. Grealish do chấn thương bàn chân. Bên cạnh đó, J. O'Brien cũng không thể góp mặt vì án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ. Những mất mát này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng phòng ngự và triển khai bóng của đội chủ nhà.

Phía Manchester United, danh sách vắng mặt ghi nhận cái tên P. Dorgu do chấn thương gân khoo. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình hiện tại, huấn luyện viên của Quỷ đỏ vẫn có nhiều phương án thay thế chất lượng để duy trì sức ép.

Dự đoán kết quả

Các phân tích chuyên sâu cho thấy Manchester United có khả năng cao sẽ giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách này. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng dành cho đội khách là 45%, tỷ lệ hòa là 45%, trong khi cơ hội gây bất ngờ của Everton chỉ dừng lại ở mức 10%.

Dựa trên phong độ và lực lượng hiện tại, một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho Manchester United là kịch bản khả thi nhất. Số lượng bàn thắng được kỳ vọng sẽ không quá cao khi cả hai đội đều có những tính toán thận trọng trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 24/02/2026

Đội hình chính thức

Everton

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Leighton Baines

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

37. James Garner (D)

6. James Tarkowski (D)

5. Michael Keane (D)

32. Jarrad Branthwaite (D)

42. Tim Iroegbunam (M)

27. Idrissa Gueye (M)

45. Harrison Armstrong (M)

22. Kiernan Dewsbury-Hall (M)

10. Iliman Ndiaye (M)

11. Thierno Barry (F)

Dự bị:

31. Tom King

2. Nathan Patterson

16. Vitaliy Mykolenko

23. Séamus Coleman

7. Dwight McNeil

20. Tyler Dibling

34. Merlin Röhl

9. Beto

19. Tyrique George

Manchester United

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Michael Carrick

Đội hình xuất phát:

31. Senne Lammens (G)

2. Diogo Dalot (D)

15. Leny Yoro (D)

5. Harry Maguire (D)

23. Luke Shaw (D)

18. Casemiro (M)

37. Kobbie Mainoo (M)

16. Amad Diallo (M)

8. Bruno Fernandes (M)

10. Matheus Cunha (M)

19. Bryan Mbeumo (F)

Dự bị: