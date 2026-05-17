Nhận định Everton vs Sunderland - Premier League: Cuộc chiến phân định vị trí top 10 Everton và Sunderland bước vào màn so tài tại Hill Dickinson Stadium với mục tiêu củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm.

Trận đấu giữa Everton và Sunderland diễn ra vào lúc 21:00 ngày 17/05/2026 trong bối cảnh cả hai đội đang nỗ lực cải thiện thứ hạng vào giai đoạn cuối mùa giải. Với lợi thế sân nhà Hill Dickinson Stadium, Everton được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận không mấy ổn định.

Cục diện bảng xếp hạng và phong độ gần đây

Hiện tại, Everton đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 49 điểm. Đội chủ nhà đã trải qua 36 vòng đấu với thành tích 13 trận thắng, 10 trận hòa và 13 trận thua. Trong 5 trận gần nhất, phong độ của thầy trò HLV Everton không thực sự ấn tượng khi chỉ giành được 3 trận hòa và để thua 2 trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Sunderland bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 12 với 48 điểm. Đội khách sở hữu thông số khá cân bằng với 12 trận thắng, 12 trận hòa và 12 trận thua. Tuy nhiên, Sunderland có tâm lý tốt hơn đôi chút khi vừa có được 1 trận thắng, bên cạnh 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 lần ra quân gần nhất.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía đội chủ nhà

Thống kê lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội bóng vùng Merseyside. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Everton duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, hai cuộc đụng độ gần nhất trong mùa giải 2025/2026 đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1, cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa hai câu lạc bộ khi lực lượng đã trở nên cân bằng hơn.

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng cho cả hai bên

Cả Everton và Sunderland đều phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước giờ bóng lăn. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ thiếu vắng những trụ cột quan trọng bao gồm J. Branthwaite (chấn thương gân kheo), J. Grealish (chấn thương bàn chân) và I. Gueye gặp vấn đề về sức khỏe.

Sunderland cũng không khá khẩm hơn khi D. Ballard phải ngồi ngoài do nhận thẻ đỏ. Bên cạnh đó, R. Mundle vắng mặt vì chấn thương gân kheo, trong khi khả năng ra sân của B. Traore vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương đầu gối. Những sự vắng mặt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sơ đồ chiến thuật và khả năng vận hành lối chơi của cả hai huấn luyện viên.

Phân tích chuyên sâu và dự đoán kết quả

Xét về hiệu suất ghi bàn, Everton nhỉnh hơn với trung bình 1,3 bàn/trận (ghi 46 bàn sau 36 trận). Sunderland dù phòng ngự tương đương (thủng lưới 46 bàn) nhưng lại gặp khó khăn trong khâu dứt điểm khi chỉ mới có 37 pha lập công từ đầu mùa.

Với ưu thế đối đầu và điểm tựa sân nhà, Everton được đánh giá có khả năng giành chiến thắng cao hơn. Tuy nhiên, tỉ lệ hòa cũng được các chuyên gia đặt ở mức rất cao là 45%, tương đương với tỉ lệ thắng của đội chủ nhà. Trong khi đó, cơ hội tạo nên bất ngờ của Sunderland chỉ rơi vào khoảng 10%.

Dự đoán kết quả: Everton từ hòa đến thắng.