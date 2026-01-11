Nhận định Excelsior vs Twente: Chủ nhà đứng trước thử thách lớn Excelsior tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Twente hơn chủ nhà 8 bậc và 9 điểm; hai đội gặp nhau lúc 20h30 ngày 01/11/2026.

Excelsior tiếp đón một đối thủ đang đứng cao hơn họ khá xa trên bảng xếp hạng. Twente hiện xếp hạng 4 với 20 điểm, trong khi đội chủ nhà đứng thứ 12 với 11 điểm. Khoảng cách 8 bậc và 9 điểm khiến trận đấu lúc 20h30 ngày 01/11/2026 trên sân Van Donge & De Roo Stadion trở thành phép thử đáng kể với Excelsior.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nói lên điều gì

Twente đang nằm trong nhóm đầu bảng với 20 điểm. Excelsior mới tích lũy được 11 điểm và ở nửa dưới của nhóm giữa bảng. Chênh lệch này phản ánh hai hành trình khác nhau từ đầu mùa: một bên đang giữ nhịp ổn định ở nhóm trên, bên còn lại vẫn phải tìm sự nhất quán.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách với một đối thủ mạnh hơn mình trên giấy tờ. Nhưng để làm được điều đó, họ cần một màn trình diễn chắc chắn hơn nhiều so với những gì đã thể hiện gần đây.

Phong độ: Twente ổn định hơn rõ rệt

Excelsior vừa có một chiến thắng ở trận gần nhất. Tuy nhiên, trước đó họ để thua liền 3 trận và hòa 1 trận. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3, một chuỗi kết quả cho thấy họ còn thiếu sự bền bỉ.

Ngược lại, Twente có chuỗi trận tích cực hơn hẳn. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó họ thắng hai trận liên tiếp gần đây nhất. Đó là nền tảng tâm lý tốt để họ bước vào chuyến làm khách này.

Lịch sử đối đầu: Cán cân khá cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng, thế đối đầu giữa hai đội không nghiêng hẳn về một phía. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Excelsior thắng 1, hòa 2 và Twente thắng 2. Con số này cho thấy chủ nhà từng gây khó khăn cho đối thủ và hoàn toàn có thể làm điều tương tự lần này.

Hai trận hòa trong chuỗi đối đầu gần đây cũng gợi ý rằng những cuộc chạm trán giữa hai đội thường không dễ ngã ngũ. Đó là điểm tựa tinh thần để Excelsior bước vào trận đấu với sự tự tin.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Excelsior, bài toán đầu tiên là giữ được sự chắc chắn trong cấu trúc phòng ngự. Chuỗi 3 trận thua liên tiếp trong 5 trận gần nhất cho thấy họ cần hạn chế sai sót trước một đối thủ có phong độ tốt. Việc tận dụng lợi thế sân nhà và duy trì đà từ chiến thắng ở trận gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng.

Twente có thể dựa vào sự ổn định đã được chứng minh qua các kết quả gần đây. Nếu giữ được nhịp độ và kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách có đủ cơ sở để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cho thấy họ không thể chủ quan.

Nhận định

Xét về thứ hạng và phong độ, Twente được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách đứng trên chủ nhà 8 bậc, hơn 9 điểm và đang có chuỗi kết quả tốt hơn rõ rệt. Dù vậy, thành tích đối đầu khá cân bằng cùng lợi thế sân nhà giúp Excelsior còn nguyên cơ hội tạo bất ngờ.

Có thể thấy đây là trận đấu mà Excelsior cần sự tập trung cao độ và một màn trình diễn bền bỉ trong cả 90 phút. Nếu làm được, họ hoàn toàn có thể khiến đối thủ xếp trên phải chật vật.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Excelsior · 1 thắng 2 hòa Twente · 2 thắng Twente 0 - 0 Excelsior Hòa Excelsior 1 - 0 Twente EXC Excelsior 0 - 3 Twente TWE Twente 4 - 2 Excelsior TWE Excelsior 0 - 0 Twente Hòa

Excelsior 5 trận gần nhất T B B B H 10 Trận 3-2-5 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 19 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất T T B T H 10 Trận 6-2-2 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B 4 Twente 10 6 2 2 +9 20 T B H T T 5 AZ Alkmaar 11 6 2 3 +7 20 B B H B T … 11 Utrecht 10 3 3 4 -10 12 H T T B T 12 Excelsior 10 3 2 5 -3 11 B B B H B 13 NEC Nijmegen 11 2 5 4 -2 11 B H H H H …

Tình hình lực lượng Excelsior Không có thông tin Twente ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) ✚ F. Thorvaldsen (Inactive) ✚ D. Weidmann (Red Card) ✚ L. Unnerstall (Inactive) ✚ B. van Rooij (Injury) ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury)