Nhận định Famalicao vs AVS - Vòng 21 Giải VĐQG Bồ Đào Nha Famalicao có cơ hội củng cố vị trí giữa bảng xếp hạng khi tiếp đón AVS, đội bóng đang chìm sâu dưới đáy bảng và chưa giành được chiến thắng nào sau 20 vòng đấu tại Primeira Liga.

Vào lúc 01:45 ngày 10/02/2026, Famalicao sẽ tiếp đón AVS trên sân vận động Estadio Municipal de Famalicao trong khuôn khổ vòng 21 giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là cuộc đối đầu có sự chênh lệch lớn về vị thế lẫn phong độ giữa hai đội bóng ở hai đầu bảng xếp hạng.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Famalicao hiện đang đứng vững ở vị trí thứ 8 với 29 điểm. Sau 20 trận đã đấu, đội chủ nhà giành được 8 chiến thắng, 5 trận hòa và để thua 7 trận. Với hàng công ghi được 24 bàn và hàng thủ chỉ lọt lưới 19 bàn (trung bình 1 bàn/trận), Famalicao đang cho thấy sự ổn định cần thiết để duy trì một vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng.

Ngược lại, tình cảnh của AVS đang cực kỳ báo động. Đội khách đứng cuối bảng xếp hạng (vị trí thứ 18) với vỏn vẹn 5 điểm sau 20 trận. Đáng chú ý, AVS vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải năm nay với 5 trận hòa và 15 trận thua. Hàng thủ của họ là mắt xích yếu nhất giải đấu khi đã để thủng lưới tới 51 bàn, trung bình nhận 2.6 bàn thua mỗi trận.

Phong độ và thống kê đối đầu

Phong độ 5 trận gần nhất của Famalicao có phần thiếu ổn định với 2 chiến thắng và 3 trận thua. Tuy nhiên, khi được thi đấu tại Estadio Municipal de Famalicao, họ luôn là đối thủ khó chịu. Trong khi đó, AVS đang trải qua chuỗi trận tệ hại với 1 trận hòa và 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần đây nhất. Khả năng ghi bàn của đội khách cũng rất hạn chế khi mới chỉ có 14 pha lập công từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối đội chủ nhà. Trong 3 lần chạm trán gần nhất kể từ cuối năm 2024, Famalicao toàn thắng cả 3 trận:

31/08/2025: AVS 0 - 1 Famalicao

30/03/2025: Famalicao 4 - 1 AVS

03/11/2024: AVS 2 - 3 Famalicao

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Famalicao dự kiến sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu nhằm khai thác lỗ hổng từ hàng phòng ngự lỏng lẻo của AVS. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng được đánh giá cao hơn hẳn, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua giành vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu mà Famalicao chiếm ưu thế hoàn toàn về mặt thế trận.

Thông số Famalicao (Chủ nhà) AVS (Khách) Vị trí BXH 8 18 Điểm số 29 5 Số trận thắng 8 0 Số bàn thua 19 51

Nhìn chung, với sự chênh lệch quá lớn về trình độ và tâm lý thi đấu, rất khó để AVS có thể tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách. Một chiến thắng cách biệt cho Famalicao là kịch bản được nhiều người mong đợi nhất.