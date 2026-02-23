Nhận định Famalicao vs Casa Pia - Primeira Liga: Điểm tựa sân nhà Municipal Famalicao hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong nhóm giữa bảng xếp hạng khi tiếp đón Casa Pia. Với hàng thủ chắc chắn, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn đối thủ đang chật vật ở vị trí thứ 13.

Cuộc đối đầu giữa Famalicao và Casa Pia tại vòng đấu mới nhất của giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) diễn ra vào lúc 03:15 ngày 24/02/2026. Với lợi thế sân nhà Estadio Municipal de Famalicao và vị thế cao hơn trên bảng xếp hạng, đoàn quân áo trắng đang đứng trước cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm, qua đó nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Tương quan lực lượng và vị trí bảng xếp hạng

Hiện tại, Famalicao đang đứng ở vị trí thứ 8 với 32 điểm sau 22 vòng đấu. Đội chủ nhà duy trì một lối chơi khá cân bằng với 9 chiến thắng, 5 trận hòa và 8 trận thua. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của Famalicao được đánh giá rất cao khi chỉ để lọt lưới trung bình 1.0 bàn mỗi trận, một con số ấn tượng đối với một đội bóng tầm trung.

Ngược lại, Casa Pia đang đứng ở vị trí thứ 13 với 22 điểm. Khoảng cách 10 điểm so với đội chủ nhà cho thấy sự chênh lệch đáng kể về trình độ và phong độ mùa này. Vấn đề lớn nhất của đội khách nằm ở hàng thủ khi họ đã phải nhận tới 41 bàn thua sau 22 trận (trung bình 1.9 bàn/trận), khiến mọi nỗ lực của hàng công trở nên vô nghĩa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Famalicao 8 32 Thắng 3, Thua 2 Casa Pia 13 22 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Famalicao – Sức mạnh từ thánh địa Municipal

Phong độ sân nhà của Famalicao là yếu tố then chốt giúp họ duy trì vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong 9 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 5 trận họ giành được tại tổ ấm của mình. Lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả giúp Famalicao kiểm soát tốt thế trận và tận dụng tối đa các sai lầm của đối phương. Với hiệu số bàn thắng bại dương (+6), Famalicao cho thấy họ là một đội bóng rất khó bị đánh bại khi có sự cổ vũ của khán giả nhà.

Casa Pia – Bài toán hàng thủ mong manh

Mặc dù phong độ 5 trận gần nhất của Casa Pia không quá tệ (chỉ thua 1 trận), nhưng việc phải thi đấu trên sân khách luôn là thử thách cực đại với đội bóng này. Thống kê cho thấy họ đã thua tới 6 trận trong các chuyến hành quân xa nhà mùa này. Khả năng chịu áp lực kém của hàng thủ sẽ là kẽ hở để các chân sút Famalicao khai thác, nhất là khi Casa Pia đang sở hữu tỷ lệ thủng lưới thuộc hàng cao nhất giải đấu.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía Famalicao với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đặc biệt, trong trận lượt đi vào tháng 9 năm 2025, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1 trên sân của Casa Pia. Các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra giằng co và không có quá nhiều bàn thắng được ghi.

Thống kê ghi bàn: Famalicao ghi trung bình 1.2 bàn/trận, trong khi Casa Pia là 1.1 bàn/trận.

Famalicao ghi trung bình 1.2 bàn/trận, trong khi Casa Pia là 1.1 bàn/trận. Tỷ lệ thắng: Các chuyên gia dự báo khả năng thắng trận của Famalicao là 45%, tỷ lệ hòa là 45% và cơ hội cho Casa Pia chỉ là 10%.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích về phong độ và dữ liệu thống kê, Famalicao được dự báo sẽ nắm thế chủ động. Tuy nhiên, Casa Pia với lối chơi phòng ngự lùi sâu có thể gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Một chiến thắng sát nút hoặc một trận hòa là kịch bản khả thi nhất cho cuộc chạm trán này.

Dự đoán: Famalicao thắng hoặc hòa.

Số bàn thắng: Dưới 2.5 bàn.

Cập nhật đội hình lúc 02:45 24/02/2026

Đội hình chính thức

Famalicao

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Hugo Oliveira

Đội hình xuất phát:

25. Lazar Carević (G)

2. Gustavo García (D)

55. Ibrahima Ba (D)

16. Justin De Haas (D)

28. Pedro Bondo (D)

20. Gustavo Sá (M)

6. Tom Van De Looi (M)

14. Mathias De Amorim (M)

23. Gil Dias (F)

9. Umar Abubakar (F)

7. Sorriso (F)

Dự bị:

1. Ivan Zlobin

3. Léo Realpe

5. Rafa Soares

8. Marcos Peña

47. Gonzalo Pastor

80. Pedro Santos

18. Romeo Beney

12. Simon Elisor

77. Antoine Joujou

Casa Pia

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Alvaro Pacheco

Đội hình xuất phát:

1. Patrick Sequeira (G)

43. David Sousa (D)

4. João Goulart (D)

3. Domingos Jose Gabriel Bandeira (D)

19. Kevin Prieto (M)

80. Lawrence Ofori (M)

8. Rafael Brito (M)

5. Abdu Conté (M)

13. Oluwakorede Osundina (F)

29. Jérémy Livolant (F)

99. Claudio Mendes (F)

Dự bị: