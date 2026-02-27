Nhận định FC Augsburg vs 1. FC Köln - Bundesliga FC Augsburg tiếp đón 1. FC Köln tại WWK Arena trong bối cảnh đội khách đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, mở ra cơ hội cho chủ nhà củng cố vị trí ở giữa bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa FC Augsburg và 1. FC Köln tại vòng đấu tới của Bundesliga sẽ diễn ra vào lúc 02:30 ngày 28/02/2026 trên sân vận động WWK Arena. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang nỗ lực cải thiện vị trí ở nửa sau bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa họ hiện chỉ là 4 điểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

FC Augsburg hiện đang đứng ở vị trí thứ 10 với 28 điểm sau 23 trận đã đấu. Đội chủ sân WWK Arena đang sở hữu phong độ khá ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tính riêng trên sân nhà mùa này, họ đã có được 5 trận thắng và 3 trận hòa, cho thấy sự ổn định khi được chơi trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ngược lại, 1. FC Köln đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đứng thứ 12 với 24 điểm. Phong độ 5 trận gần đây của họ không thực sự tốt khi chỉ thắng 1 trận, hòa 1 và thua tới 3 trận. Thành tích sân khách của Köln cũng là một dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ giành được 2 chiến thắng sau 11 lần hành quân xa nhà mùa này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) FC Augsburg 10 28 Thắng 4, Thua 1 1. FC Köln 12 24 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Lịch sử đối đầu: Sự cân bằng kỳ lạ

Dù có sự chênh lệch về phong độ hiện tại, nhưng lịch sử đối đầu lại cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, có tới 3 trận kết thúc với tỷ số hòa 1-1 liên tiếp. Hai trận đấu còn lại phần thắng đều nghiêng về phía 1. FC Köln (thắng 3-2 và 3-1). Điều này cho thấy đội khách thường xuyên gây ra nhiều khó khăn cho Augsburg trong quá khứ.

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của đội khách

Yếu tố có thể quyết định cục diện trận đấu nằm ở danh sách chấn thương. FC Augsburg sẽ thiếu vắng hai nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự là J. Gouweleeuw (chấn thương đầu gối) và C. Matsima (chấn thương cơ).

Tuy nhiên, tình hình của 1. FC Köln còn tồi tệ hơn nhiều với danh sách vắng mặt kéo dài. Đội khách chắc chắn mất A. Castro-Montes, T. Hubers (đầu gối), L. Kilian (đầu gối), L. Maina (xương sườn), J. Schmied (cơ), S. Sebulonsen (cơ) và J. Thielmann (cơ). Ngoài ra, khả năng ra sân của những cái tên như S. El Mala, D. Heintz, D. Huseinbasic và F. Schenten vẫn còn bỏ ngỏ. Việc thiếu hụt quá nhiều trụ cột ở cả ba tuyến khiến HLV của Köln gặp thách thức lớn trong việc sắp xếp đội hình.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng đầy đủ hơn, FC Augsburg được dự đoán có 35% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng hòa cũng ở mức 35%. Do cả hai đội đều có hiệu suất ghi bàn không quá cao (Augsburg trung bình 1.2 bàn/trận và Köln 1.4 bàn/trận), trận đấu nhiều khả năng sẽ không có quá 2.5 bàn thắng được ghi. Lựa chọn an toàn cho cuộc đối đầu này là kết quả thắng hoặc hòa dành cho đội chủ nhà Augsburg.