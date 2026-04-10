Nhận định FC Augsburg vs 1899 Hoffenheim - Bundesliga 1899 Hoffenheim đặt mục tiêu giành điểm trên sân WWK Arena của FC Augsburg nhằm củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu tại vòng đấu Bundesliga diễn ra lúc 01:30 ngày 11/04/2026.

Trận đối đầu giữa FC Augsburg và 1899 Hoffenheim diễn ra vào lúc 01:30 ngày 11/04/2026 tại sân vận động WWK Arena. Trong khi đội khách Hoffenheim đang nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, chủ nhà Augsburg lại đang chật vật ở nửa sau bảng tổng sắp với phong độ thiếu ổn định.

Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga

Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội là khá lớn cả về điểm số lẫn thứ hạng. Dưới đây là chi tiết tình hình của hai câu lạc bộ trước vòng đấu:

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) 1899 Hoffenheim 5 50 Thua 2, Hòa 1, Thắng 1, Thua 1 FC Augsburg 11 32 Hòa 1, Thua 3, Thắng 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

FC Augsburg (Chủ nhà)

Đội chủ sân WWK Arena đang trải qua một mùa giải đầy biến động. Sau 28 trận đã đấu, Augsburg chỉ giành được 9 chiến thắng, trong đó có 6 trận thắng trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của đội bóng này ở mức trung bình với 1,2 bàn/trận, nhưng hàng phòng ngự lại để lọt lưới tới 51 bàn (trung bình 1,8 bàn/trận). Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, cho thấy sự hụt hơi trong giai đoạn nước rút.

1899 Hoffenheim (Khách)

Ngược lại, 1899 Hoffenheim đang có một mùa giải khá thành công khi đứng vững ở vị trí thứ 5 với 50 điểm. Đội khách sở hữu hàng công mạnh mẽ với 55 bàn thắng sau 28 trận (trung bình 2,0 bàn/trận). Dù phong độ 5 trận gần đây không thực sự ấn tượng với chỉ 1 chiến thắng, nhưng khả năng thi đấu xa nhà của Hoffenheim vẫn rất đáng gờm với 7 trận thắng sau 14 lần làm khách mùa này.

Lịch sử đối đầu ưu thế nghiêng về đội khách

Dữ liệu từ 5 cuộc chạm trán gần nhất cho thấy sự lấn lướt hoàn toàn của 1899 Hoffenheim. Đội chủ nhà FC Augsburg chưa thể giành được chiến thắng nào trong chuỗi trận này:

29/11/2025: 1899 Hoffenheim 3 - 0 FC Augsburg

29/03/2025: 1899 Hoffenheim 1 - 1 FC Augsburg

06/01/2025: 1899 Hoffenheim 3 - 1 FC Augsburg

10/11/2024: FC Augsburg 0 - 0 1899 Hoffenheim

07/04/2024: 1899 Hoffenheim 3 - 1 FC Augsburg

Tính tổng cộng, Hoffenheim đã thắng 3 trận và hòa 2 trận trong 5 lần đối đầu gần nhất với Augsburg.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất đáng kể về nhân sự trước thềm trận đấu này, ảnh hưởng trực tiếp đến tính toán chiến thuật của các huấn luyện viên.

Danh sách vắng mặt của FC Augsburg

Y. Keitel: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

C. Matsima: Vắng mặt do chấn thương cơ.

K. Schlotterbeck: Treo giò do đã nhận đủ thẻ vàng.

Danh sách vắng mặt của 1899 Hoffenheim

W. Burger: Treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

V. Gendrey: Vắng mặt do chấn thương mắt cá chân.

A. Hlozek: Vắng mặt do chấn thương bắp chân.

K. Machida: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Dự đoán kết quả trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê và lịch sử đối đầu, 1899 Hoffenheim được đánh giá cao hơn trong việc giành lấy điểm số. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng thắng của đội khách là 45%, ngang bằng với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội thắng của Augsburg chỉ ở mức 10%.

Về số lượng bàn thắng, trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều pha lập công khi cả hai đội đều được nhận định có khả năng ghi dưới 2,5 bàn thắng. Lời khuyên chuyên gia cho trận đấu này là lựa chọn cơ hội kép: Hòa hoặc 1899 Hoffenheim thắng.