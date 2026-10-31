Nhận định FC Augsburg vs SC Freiburg: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 13 điểm, và sẽ làm khách của FC Augsburg trên sân WWK Arena lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ vị trí thứ 3 với 13 điểm. Để giữ vững tham vọng đó, đội khách cần một kết quả tốt trước FC Augsburg, đội đứng thứ 9 với 9 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 31/10/2026 trên sân WWK Arena.

Freiburg giữ vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng

Với 13 điểm, SC Freiburg đang nằm trong nhóm đầu bảng và có lợi thế rõ rệt so với chủ nhà. FC Augsburg xếp thứ 9 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Chiến thắng sẽ giúp Freiburg củng cố vị trí và tiếp tục bám sát cuộc đua phía trên, còn Augsburg có cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Phong độ: Augsburg bền bỉ, Freiburg thiếu ổn định

FC Augsburg đang có chuỗi kết quả khá chắc chắn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận, trong đó thắng ở trận mới nhất. Việc hòa nhiều cho thấy chủ nhà khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tận dụng được các cơ hội để giành trọn 3 điểm.

Ngược lại, phong độ của SC Freiburg có nhiều biến động. Đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy, Freiburg vừa giành chiến thắng ở trận gần đây nhất, chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đây có thể là tín hiệu tích cực trước chuyến làm khách.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Augsburg thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước SC Freiburg. Xu hướng này cho thấy Augsburg thường làm khó được đối thủ, nhất là khi hai đội cầm hòa nhau khá nhiều. Freiburg chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần đây, nên họ không thể xem nhẹ đối thủ dù đang xếp trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội mang tới những câu chuyện khác nhau. Freiburg cần sự ổn định để biến vị trí thứ 3 thành bàn đạp bám đuổi ngôi đầu. Họ vừa tìm lại mạch thắng, nhưng chuỗi kết quả không đồng đều gần đây vẫn là dấu hỏi.

Về phần mình, Augsburg có lợi thế sân nhà, khả năng giữ nhịp độ ổn định và thành tích đối đầu khả quan. Điều chủ nhà cần cải thiện là hiệu quả chuyển hóa cơ hội thành chiến thắng, vì 3 trận hòa trong 5 lượt gần nhất đã khiến họ mất điểm.

Nhận định

Freiburg có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng và đang mang tâm lý của đội vừa thắng. Tuy nhiên, thế đối đầu và sự chắc chắn của Augsburg khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Một cuộc cạnh tranh sít sao là kịch bản hợp lý nhất. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào giữ được kỷ luật tốt hơn và tận dụng tốt hơn các cơ hội trên sân WWK Arena.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Augsburg · 2 thắng 2 hòa SC Freiburg · 1 thắng FC Augsburg 2 - 2 SC Freiburg Hòa SC Freiburg 1 - 3 FC Augsburg FA FC Augsburg 0 - 0 SC Freiburg Hòa SC Freiburg 3 - 1 FC Augsburg SF FC Augsburg 2 - 1 SC Freiburg FA

FC Augsburg 5 trận gần nhất T H B H H 7 Trận 2-3-2 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 13 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất T B B B T 7 Trận 4-1-2 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T 4 Bayer Leverkusen 7 4 1 2 +4 13 B T T T H … 8 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T 9 FC Augsburg 7 2 3 2 +4 9 H B H B H 10 1899 Hoffenheim 7 3 0 4 0 9 T T B B T …

Tình hình lực lượng FC Augsburg ✚ J. Bah (Red Card) ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ C. Brackelmann (Concussion) ✚ S. Mounie (Injury) ✚ J. Bah (Red Card) ✚ N. Banks (Knee Injury) ✚ C. Brackelmann (Concussion) ✚ S. Mounie (Injury) SC Freiburg ✚ P. Treu (Ankle Injury) ✚ B. Yilmaz (Lacking Match Fitness) ✚ P. Treu (Ankle Injury) ✚ B. Yilmaz (Lacking Match Fitness)