Nhận định FC Cincinnati vs Nashville SC: Màn so tài của hai đội vào phom Cả FC Cincinnati và Nashville SC đều đang có phong độ cao, cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trước cuộc đối đầu lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại TQL Stadium.

FC Cincinnati và Nashville SC bước vào trận đấu tại TQL Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026 với trạng thái tâm lý hưng phấn. Cả hai đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất, tạo nên màn so tài giữa hai tập thể đang chơi tốt.

Hai đội cùng vào phom

FC Cincinnati thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà mở đầu chuỗi trận này bằng một trận thắng, sau đó là trận hòa rồi thêm hai chiến thắng liên tiếp. Trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi, cho thấy họ đã nhanh chóng lấy lại nhịp độ.

Trong khi đó, Nashville SC thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng đang đứng đầu chuỗi trận với một chiến thắng gần nhất, và xen kẽ các trận thắng bằng hai trận hòa. Đó là biểu hiện của một tập thể giữ được sự ổn định và khó bị đánh bại.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Về vị trí, Nashville SC đang đứng hạng 1 với 74 điểm. FC Cincinnati xếp hạng 7 với 46 điểm, kém đối thủ 28 điểm.

Tuy nhiên, khoảng cách này không phản ánh trọn vẹn sức mạnh hiện tại của đội chủ nhà. Phong độ 5 trận gần nhất của FC Cincinnati vẫn ngang Nashville SC về số trận thắng, và họ sẽ thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Cincinnati thắng 2, hòa 1 và Nashville SC thắng 2. Sự cân bằng tuyệt đối này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội thường không có bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Với lịch sử gặp nhau như vậy, trận đấu sắp tới nhiều khả năng sẽ giằng co. Cả hai đều quen thuộc với cách chơi của nhau, và chỉ cần một khoảnh khắc tập trung tốt hơn cũng có thể tạo ra khác biệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Nashville SC sở hữu lợi thế về sự ổn định. Việc không thua trong 5 trận gần nhất và dẫn đầu bảng xếp hạng cho thấy họ biết cách giữ kết quả tốt ngay cả khi trận đấu không thuận lợi.

Ngược lại, FC Cincinnati có yếu tố sân nhà và tinh thần sau chuỗi thắng nhiều hơn hòa, thua. Nếu duy trì được nhịp độ vừa có, đội chủ nhà hoàn toàn đủ sức gây khó cho đội đầu bảng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ tương đồng nhưng vị thế khác nhau trên bảng xếp hạng. Nashville SC mạnh hơn về thành tích tổng thể, còn FC Cincinnati có lợi thế sân nhà và thế đối đầu cân bằng. Một trận đấu cân tài cân sức, nơi chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả, là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Cincinnati · 2 thắng 1 hòa Nashville SC · 2 thắng Nashville SC 4 - 0 FC Cincinnati NS FC Cincinnati 2 - 1 Nashville SC FC Nashville SC 1 - 2 FC Cincinnati FC Nashville SC 2 - 2 FC Cincinnati Hòa FC Cincinnati 0 - 2 Nashville SC NS

FC Cincinnati 5 trận gần nhất T H T T B 33 Trận 12-10-11 T-H-B 67 Ghi (TB 2.0) 73 Thủng lưới Nashville SC 5 trận gần nhất T H T H T 33 Trận 22-8-3 T-H-B 69 Ghi (TB 2.1) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T … 6 Philadelphia Union 33 13 8 12 +11 47 B H B H T 7 FC Cincinnati 33 12 10 11 -6 46 T H T T B 8 Columbus Crew 33 13 5 15 +6 44 T T T T T …